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Coduri concurente de caniculă și instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est

de Sofronia Gabi

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări de vreme severă. Toate județele Regiunii Nord-Est, Neamț, Suceava, Botoșani, Iași Bacău și Vaslui, sunt sub cod galben de caniculă, după care vin furtuni. Prima dintre atenționări este valabilă pe 2 iulie de la ora 10:00 la 21:00 când va fi val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat. „Joi (2 iulie) valul de căldură va persista, iar în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade”, conform ANM.

Coduri concurente de caniculă și instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est

Temperaturile caniculare sunt urmate de o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și vor fi averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici dimensiuni, de pe 2 iulie de la ora 10:00 până pe 3 iulie la aceeași oră. „Joi (2 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp”, mai arată sursa citată.

Coduri concurente de caniculă și instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est

FOTO meteoromania.ro

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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