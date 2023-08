Al doilea centru destinat vârstnicilor, de această dată celor cu dizabilități grave, nedeplasabili, a fost închis în urma unui control dispus de prefectul județului Neamț, Adrian Niță. El a emis ieri un nou ordin potrivit căruia s-a constituit o echipă mixtă de control cu caracter permanent, care va verifica toate centrele care oferă orice fel de servicii sociale, dar și prestatorii de servicii medicale.

Echipa de control a descoperit, astăzi, 1 august, în Roman, o “locuință protejată” în care erau ținute 12 femei în etate, înghesuite în camere în care paturile ajung dintr-un perete în altul, fără grupuri sanitare suficiente și adaptate la nevoile lor, potrivit unui comunicat de presă emis de Prefectura Neamț. Sub patronajul Asociației Bella Vita, centrul funcționa fără nici un fel de autorizații, fără licență și acreditare pentru serviciile sociale pe care susține că le oferă. Drept urmare a fost închis până ce vor fi luate toate măsurile pentru intrarea în legalitate, iar cuantumul amenzilor aplicate în urma controlului a fost de 122.000 de lei. Dar pedeapsa ar putea crește, având în vedere că trei instituții care au participat la evaluare încă nu au prezentat rezultatele verificărilor.

Centrul romașcan își desfășoară activitatea de cel puțin 6 ani fără autorizație sanitară de funcționare. În 2017 a obținut acreditarea pentru servicii sociale, dar, în următorii trei ani nu a mai făcut niciun fel de demersuri pentru a obține acreditare sau licență.

Asociația se adresează femeilor în vârstă cu probleme grave de sănătate și nedeplasabile prezentându-se pe Facebook astfel: “Îngrijire persoane imobilizate – femei – igienă personală – prepararea hranei și asistent”.

Ce au găsit autoritățile

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț a descoperit că asociația care-l administrează nu are acreditare, nici licență de funcționare, iar personalul de îngrijire și asistență și cel auxiliar “nu răspunde cerințelor din standardul minim de calitate corespunzător serviciului social. Centrul nu asigură programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului în funcție de nevoile identificate. Beneficiarii prezintă, conform vârstei, patologii specifice programelor de paleație (beneficiari între 58 – 92 ani).

Centrul nu asigură fiecărui beneficiar un spațiu corespunzător nevoilor proprii, respectiv minim 6 mp, nu dispune de spații igienico–sanitare suficiente, accesibile, funcționale și confortabile.

Centrul nu are regulament de organizare și funcționare, cod de etică, proceduri.

Serviciile oferite de centru sunt pentru beneficiari cu patologie complexă (toți încadrați în grad de handicap).

Furnizorul a deținut certificat de acreditare emis în anul 2017 însă acesta și-a pierdut valabilitatea deoarece în decursul a 3 ani de zile nu a dezvoltat și licențiat un serviciu social”.

AJPIS a dat termen pentru începerea demersurilor pentru obținerea certificatului de acreditare 31 august, iar pentru licența de funcționare provizorie 29 septembrie. Pentru neregulile constatate au aplicat două amenzi de 10.000, respectiv 20.000 lei.

DSP Neamţ a constatat că centrul Bella Vita Roman nu are autorizație sanitară de funcționare, că beneficiarele sunt înghesuite într-un spațiu impropriu, că nu există personalul specializat strict necesar pentru astfel de patologii, că se lucrează cu voluntari și că nu se respectă colectarea deșeurilor medicale potrivit legii. Alte nereguli au fost găsite și în bucătăria locuinței, iar așa-zisul personal nu are efectuate examenele medicale periodice și nu are cursuri de igienă. DSP a aplicat amenzi de 40.000 de lei.

Administratorul centrului va mai avea de dat miercuri, 2 august, o serie de explicații, cu documente, legat de prestarea serviciilor, ridicarea deșeurilor, dezinfecție, dezinsecție, deratizare și contractul de închiriere al spațiului.

Nici pompierii nu au găsit autorizația de securitate la incendiu și a constatat că nu au fost luate niciun fel de măsuri tehnice și constructive pentru securitatea în cazul unui incendiu. Drept urmare au dat și ei o amendă de 50.000 de lei și trei avertismente.

Polițiștii nemțeni au dat și ei un avertisment și o amendă de 2000 de lei pentru că nu respectă “cerințelor minimale de securitate”. Cireașa de pe tort a venit din partea Serviciului de Investigare al Criminalității Economice care a deschis dosar penal pentru delapidare administratorului acestui spațiu.

Alte trei instituții, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ, Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț și Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ încă nu au finalizat documentația de după control.

Cele 12 persoane vârstnice vor ajunge în primă fază la Spitalul Municipal Roman pentru evaluări medicale, jumătate dintre ele chiar de astăzi, după care vor fi identificate alte locații corespunzătoare în care acestea să fie îngrijite, în Roman sau în apropiere, astfel încât aparținătorii să le poată vizita.

Angela Croitoru

Foto: Prefectura Neamț