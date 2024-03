0:00

Din ce în ce mai multe voci dau ca sigură demisia lui Mircea Ciudin, actualul viceprimar al comunei al comunei Bălțătești. Un lider cu ștate vechi în PNL, fost consilier județean în mai multe mandate și actual președinte a organizației locale PNL, Mircea Ciudin este considerat de către mulți artizanul victoriilor liberalilor în mai multe rânduri de alegeri desfășurate în comuna Bălțătești.

Contactat telefonic pentru a zvonul Mircea Ciudin ne-a declarat: „Nu confirm dar nici nu infirm. Deocamdată nu am luat nicio decizie dar recunosc că nu exclud nici varianta de a-mi depune demisia. Probabil s-au adunat prea multe în toți acești 3 ani. Am anunțat de nenumărate ori conducerea PNL Neamț că din mai multe motive partidul scade în sondaje în localitatea noastră dar nu s-a luat nicio măsură. Dar care sunt motivele pentru și a cui e vina pentru aceasta imagine negativă a partidului în comuna Bălțătești le voi spune în detalii, în varianta unei demisii. Dar dezamăgirea este mare. Eu nu am ce să îmi reproșez, pentru că am fost mereu în slujba cetățeanului și a comunei cât și un membru loial al partidului. Cu siguranță voi anunța public dacă mă voi decide să îmi depun demisia„.

Mircea Ciudin a preluat șefia organizației locale Bălțătești în anul 2006 și a reușit câștigarea alegerilor din 2008, 2012, 2016, respectiv alegerile parțiale din 2017 cât și alegerile din 2020.

Prin eventuala demisie a actualului viceprimar, la pachet cu anunțul oficial al retragerii din cursa pentru un al doilea mandat a actualei primărițe, PNL va avea o serioasă problemă în identificarea unui candidat puternic care să câștige funcția de primar.

