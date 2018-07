Timp de trei zile, la sfârșitul săptămânii, municipiul Roman s-a întors în timp, în momente cheie pentru istoria României. Festivalul Zargidava, ediția I, a fost mijlocul prin care Primăria Municipiului Roman și Asociația Culturală Geto-Dacii din Moldova, împreună cu alte asociații de profil – Garda Apulum, Historia Renascita, Nimfele Daciei, Tradiția Militară și Deutsche Frey Corps – au marcat Centenarul României Mari.

Cu ajutorul câtorva sute de pasionați de trecutul țării noastre, s-au pus în scenă file din istorie, s-a organizat o tabără și s-au reconstituit momente de luptă, de la Burebista și până la Primul Război Mondial.

Zargidava a început vineri seara, cu prezentarea oficială și parada cu torțe din centrul orașului, un preambul a ceea ce avea să urmeze și un argument convingător pentru ca romașcanii să participe la evenimentul găzduit de Parcul Zăvoi.

Tabăra organizată la fostul Cartodrom a stat la dispoziția tuturor celor interesați și, atât sâmbătă, cât și duminică, s-a povestit și s-a demonstrat cum trăiau strămoșii noștri, s-au explicat și arătat tactici de luptă, s-au gătit la ceaun bucate din acele vremuri, s-a cântat și s-a dansat în jurul focurilor de tabără și s-au pus în scenă episoade de luptă dintre daci și romani, dar și între gladiatori. N-au lipsit nici domnițele, Nimfele Dace, iar serile s-au încheiat în atmosferă veselă, cu recitaluri susținute de Focul viu, Elena Gheorghe și Lorenna.

Un salt în istorie s-a făcut și cu ajutorul celor de la Asociației Tradiția Militară, care au venit cu recuzită din cele două Războaie Mondiale, iar pentru cei care le-au vizitat cortul au oferit o lecție de istorie interactivă și aplicată, inclusiv cu recreerea unor aspecte din luptele duse la Oituz, în Primul Război Mondial.

”Eu cred că Romanul merita remarcat pe harta României și printr-un astfel de festival, un festival destinat tuturor, dar în special celor care iubesc istoria și tradițiile strămoșești. Ne întâlnim în Parcul Zăvoi, timp de două zile, pentru a urmări reconstituirile și demonstrațiile pe care oaspeții noștri le vor prezenta, ne vom pătrunde de spiritul istoriei, de patriotism, dar ne vom destinde în primul rând”, declara primarul Lucian Micu, la debutul manifestării.

Pare-se că a avut dreptate.

Pe pagina de socializare a Asociației Culturale Geto Dacii din Moldova au fost postate mai multe clipuri și fotografii de la eveniment, care au atras numeroase aprecieri. Muzica, scenele și, de altfel, întreaga atmosferă care a cuprins Romanul în cele trei zile de festival i-au determinat pe foarte mulți dintre romașcani să își exprime impresiile online, iar concluzia general valabilă este că acest gen de evenimente este mult mai potrivit și bine primit decât alte manifestări susținute de administrația publică locală până acum.

Asta este în asentimentul municipalității și asociațiilor care au colaborat în organizarea festivalului, fiindcă, este clar, Zargidava are șanse să fie organizat și pe viitor, chiar dacă nu va mai fi sărbătorit Centenarul. Ediția din acest an a stat sub semnul Festivalurilor Istorice ale României, organizate sub motto-ul ”Trei epoci, o Unire”. La Roman s-a numit Zargidava, după o cetate care ar fi existat în apropiere în vremea dacilor, și a fost structurat pe două epoci – cea antică și cea modernă.

Al doilea festival din proiect, Tamasidava, va avea loc la Bacău și este axat strict pe epoca antică, la fel ca prima ediție, de anul trecut. Al treilea și ultimul festival din serie va fi găzduit de Slobozia și, sub denumirea Netindava, va acoperi toate cele trei epoci istorice – antică, medievală și modernă. Sunt acoperite, astfel, trei momente marcante sub care, uniți, înaintașii noștri au pășit pe drumul care a dus la România Mare: prima Unire (realizată de marele rege Burebista în antichitate, după ce i-a învins pe celți și bastarni, când a realizat cea mai mare uniune de triburi și regate geto-dacice, într-un singur regat puternic și independent), a doua Unire (realizată de Mihai Viteazu și înfăptuită la Alba-Iulia, în anul 1600) și a treia Unire (realizată de Alexandru Ioan Cuza, la Iași, pe 24 Ianuarie 1859, ca o prefață a Marii Uniri din 1 decembrie 1918). (ZCH News)

FOTO: Asociația Culturală Geto-Dacii din Moldova