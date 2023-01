Dis-de-dimineață la ora 7,30, un șofer a tamponat un alt autoturism și a acroșat și un biciclist, după care a fugit de la locul accidentului. Șoferul este căutat de către echipaje de poliție.

Proprietara mașinii avariate de către șoferul vinovat ne-a menționat: „Mă deplasam pe str. Andreescu și așteptăm să intru pe șoseaua principală pentru a merge spre oraș. Din stânga mea venea un biciclist și așteptăm să treacă el. Dar în același moment o Skoda Fabia venea dinspre oraș și a virat stânga în viteză pe strada de unde vroiam să ies eu. Și l-a acroșat pe biciclist iar mie mi-a atins oglinda, portiera și aripa pe partea mea. M-am dat jos dar șoferul celalalt nu a oprit. Si-a continuat drumul cu viteză. Am văzut că biciclistul este bine și am mers la postul de poliție din comună pentru a depune plângere. A venit și un echipaj de la poliția Pipirig. Am înțeles că îl caută pe șofer. Sper să-l identificel„.

C.T.S.