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Video-Foto. Cupa Comunei Vânători-Neamț la șah

editor
de editor

Aproximativ 40 de copii au participat astăzi la cea de-a doua ediție a Cupei Comunei Vânători-Neamț, competiție de șah destinată copiilor din localitate și organizată în cadrul Zilelor Comunei Vânători-Neamț.

Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Socio-Cultural din Vânători-Neamț, unde micii pasionați ai „sportului minții” s-au întrecut pe categorii de vârstă, într-o atmosferă de competiție, dar și de fair-play.

 

La competiție au fost prezenți primarul comunei Vânători-Neamț, Maria Petrariu, și profesorul de șah Sebastian Volcinsche, președintele Asociației Județene de Șah Neamț. Cei doi le-au transmis copiilor mesaje de încurajare și le-au urat succes, apreciind pasiunea și implicarea acestora în practicarea șahului.Video-Foto. Cupa Comunei Vânători-Neamț la șahLa finalul competiției, câștigătorii celor trei categorii de vârstă au fost premiați cu diplome și cupe din partea organizatorilor.

De asemenea, toți ceilalți participanți au primit diplome, într-un gest menit să răsplătească implicarea lor. Dincolo de clasamente și rezultate, fiecare copil a avut de câștigat prin participarea la competiție, acumulând experiență și bucurându-se de o zi dedicată șahului.

Video-Foto. Cupa Comunei Vânători-Neamț la șah Video-Foto. Cupa Comunei Vânători-Neamț la șah Video-Foto. Cupa Comunei Vânători-Neamț la șah

Cupa Comunei Vânători-Neamț își consolidează astfel locul în programul Zilelor Comunei, promovând în rândul copiilor un sport care dezvoltă gândirea logică, răbdarea, atenția și capacitatea de concentrare.Video-Foto. Cupa Comunei Vânători-Neamț la șah

C.T.S.

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editor
editor
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