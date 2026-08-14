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84 de sancțiuni aplicate în urma unei acțiuni pe DN 2

de Popa Denisa

Polițiștii nemțeni au desfășurat astăzi, 14 august, în intervalul 13:00-17:00, o acțiune pe DN 2, pentru prevenirea și combaterea abaterilor la regimul rutier.

În cadrul acțiunii au fost efectuate 41 de testări și nu au fost constatate infracțiuni. Polițiștii au aplicat 84 de sancțiuni contravenționale, dintre care 15 pentru depășirea vitezei legale, una pentru depășire neregulamentară, șapte pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru folosirea telefonului la volan și una pentru comportament agresiv. Alte 46 de sancțiuni au fost aplicate pentru diverse abateri.

Au fost sancționați și 8 bicicliști, 2 utilizatori de trotinete și 3 pietoni.

Totodată, polițiștii au retras 5 certificate de înmatriculare și au reținut 2 permise de conducere, pentru depășire și comportament agresiv. De asemenea, 14 vehicule au fost verificate tehnic cu sprijinul RAR.

În cele patru ore de acțiune nu au fost înregistrate accidente rutiere.

La acțiune au participat și reprezentanți ai RAR și ISCTR. Inspectorii ISCTR au efectuat patru controale tehnice și au verificat două vehicule la cântar, aplicând patru sancțiuni contravenționale.

Foto-video: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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