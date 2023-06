Seara a treia a Vacanțelor Muzicale se va deschide marți, 4 iulie 2023, la sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț, cu un prim recital cameral, soliști fiind Mihaela Spiridon (pian), Ioana Mardare (violă) și Laurențiu Busnea (violoncel).

Program

Jules Massenet – Meditație din opera „Thais”

Carl Maria von Weber – Șase variațiuni pentru violă și pian

Fritz Kreisler – Capriciu vienez

Carl Maria von Weber – Andante şi Rondo ungaresse

Fritz Kreisler – Praeludium and Allegro in the Style of Pugnani

Georg Friderich Haendel / Johan Halvorsen – Passacaglia

În faptul serii (ora 21:00), pe platoul din Piața Turnului, iubitorii muzicii se vor putea bucura de evoluția ansamblului de acordeoniști condus de Eugen Negruţa („Accordion Band”), alături de solistele Cristina Scarlat și Adriana Babin.

Program:

Bizet– Suită din opera „Carmen” (Uvertura, Entre’Act- 3, Farandole)

W.A.Mozart – Uvertura la opera Nunta lui Figaro

E. Grieg – Suita nr.1 „Peer Gynt”

F. Liszt – Rapsodia ungară nr.2– solistă: Adriana Babin (nai)

B. Bartok – Dansuri românești – solistă: Adriana Babin (nai)

J. Last – Păstorul singuratic – solistă: Adriana Babin (nai)

J. Wojtarowiez – Little Story și A. Piazzolla Michelangelo 70

A. Piazzolla – Verano Porteña

Grace Jones – I’ve Seen That Face Before (Libertango) – solistă: Cristina Scarlat

A. Piazzolla – Jo soy Maria – solistă: Cristina Scarlat

A. Piazzolla – Vayamos al diablo

C. Saint-Saens – Dance Macabre

L. Bacalov – Il Postino – solist : Eugen Negruța, (bandoneon)

I. Albeniz – Asturias

L. Anderson – Fiddle-Faddle

Din repertoriul Mariei Tănase: Cristina Scarlat, Adriana Babin (nai)

A. Vivaldi – Storm

A. Haciaturian – Dansul săbiilor

Prezentarea muzicienilor care urca pe scena „Vacanțelor muzicale”

Mihaela Spiridon

Născută la Bacău, Mihaela Spiridon începe studiul pianului la vârsta de şapte ani sub îndrumarea profesoarei Delia Bălan şi a maestrului Ovidiu Bălan.

În anul 1981, absolvă cursurile Liceului de Artă din oraşul natal şi este admisă la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, secţia pian principal la clasa maestrului Gabriel Amiraş, iar în 1985 își susține examenul de licență la care obține nota maximă.

A publicat volumele: „Orizonturi ale pedagogiei muzicale. Metodologia studiului unui repertoriu pianistic”, „Wolfgang Amadeus Mozart – Sonatele pentru pian la patru mâini”, „Un pian, patru mâini şi trei clasici vienezi”, „Romantismul muzical oglindit în pagini dedicate pianului la patru mâini”, „Dacă era Miercuri, era Muzică”, „File din istoria Filarmonicii «Transilvania» din Cluj-Napoca”, „Douăzeci de ani de învățământ superior muzical la Piatra-Neamţ”.

Doctor în Interpretare muzicală, a inițiat Concursul Internațional de Pian „Carl Czerny”, Concursul Internațional de Vioară „Ion Voicu”. În calitate de director artistic, din anul 2006, coordonează programul Festivalului internațional „Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamţ” (2006-2008, 2014-2022).

Ioana Mardare

Ioana Mardare a absolvit cursurile Liceului de Arte „Victor Brauner” din Piatra Neamț. Studiile universitare de licență și master le-a finalizat la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Interpretare, Compoziție și studii Muzicale Teoretice, la clasa de violă a conf. univ. dr. Constantin Stanciu. În urma obținerii unei burse ERASMUS, s-a perfecționat la Viena, Austria, la Universität für Musik und Darstellende Kunst, studiind viola cu profesorii Wolfgang Klos, Ulrich Schonauer și muzică de cameră cu Peter Schumayer și Johannes Meissl.

A susținut recitaluri de violă solo, duet și cvartet, colaborând cu orchestre din țară și străinătate dintre care amintim: Opera Națională Română din Iași, filarmonicile „Moldova” din Iași, „Mihail Jora” din Bacău și cu cea din Botoșani (România), Webern Symphony Orchestra (Austria).

În prezent este profesor de violă la Liceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra Neamț și artist instrumentist – violă la Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău.

Laurențiu Busnea

Este absolvent al Universității Naționale de Arte „George Enescu”, la clasa profesorului universitar dr. Anton Diaconu. În perioada 2007-2010, devine prim-violonist al cvartetului de coarde „Giocoso”, fondat sub îndrumarea profesorului universitar dr. Dan Prelipcean, violoncelistul binecunoscutului cvartet de coarde, „Voces”.

În aceeași perioadă, cvartetul devine membru ECMA – Academia Europeană de Muzica de Camera. În acest context, LAurențiu Busnea participă la mai multe cursuri de masterclass, având oportunitatea de a lucra cu profesori și interpreți de renume, precum: Johannes Meissl, Eberhard Feltz, Tim Vogler, Evgenia Epshtein, Stefan Metz, Hatto Beyerle, Ferenc Rados, Rainer Schmidt.

În anul 2009, ansamblul cameral „Giocoso” este laureat cu Premiul III la Concursul Internațional „Charles Hennen”, Olanda.

Între anii 2007-2010, Laurențiu Busnea a susținut concerte în țări precum Austria, Germania, Belgia, Olanda, Turcia, alături de colegii din „Giocoso”.

Din anul 2011, colaborează cu orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, unde ia parte la diverse turnee care au avut loc în China, Coreea de Sud, Italia, Germania, Austria. De asemenea, din anul 2015 devine angajat permanent al Filarmonicii de Stat „Moldova” din Iași, în cadrul partidei vioara I.

În 2021-2023, colaborează cu Ansamblul „Avantgarde” din Bacău, la vioara I, susținând diverse concerte în cadrul stagiunilor filarmonicilor din Sibiu, Bacău, Râmnicu Vâlcea, precum și peste hotare, în Grecia și Bulgaria.

În anul 2023, Laurențiu Busnea participă în cadrul Festivalului „Classix”, susținând un concert la Opera Națională Română din Iași, alături de același ansamblu „Avantgarde”.

Accordion Band

Ansamblul de acordeoniști condus de Eugen Negruţa are o istorie de două decenii, fiind foarte cunoscut și apreciat de publicul din țară și de peste hotarele ei. Acești muzicieni profesioniști, absolvenţi ai Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chișinău și-au fixat drept scop promovarea acordeonului clasic în Republica Moldova, perceput ca un instrument de muzică populară.

Renumele l-au câştigat prin muncă, perseverență, talentul deosebit prin care aceşti muzicieni transmit cu iscusință și virtuozitate vibraţiile acordeonului, multă energie și emoții profunde.

Instrumentiștii sunt laureați ai numeroaselor concursuri internaționale, deținând mai multe distincţii de aur precum titlul de Campioni mondiali ai acordeonului și titlul onorific de Colectiv artistic emerit al Republicii Moldova.

Sunt frecvent invitați ai festivalurilor europene, prilej cu care au susţinut numeroase turnee pe mari scene din lume.

Pe lângă vitalitatea caracteristică, Concertino se poate mândri cu un repertoriu inedit din muzica clasică și jazz în orchestraţii originale pentru acordeon din patrimoniul muzical național și universal. Orice lucrare realizată de acest colectiv, indiferent de gen, capătă stilul și amprenta Concertino, ce excelează mereu cu un crossover de bun gust și calitate artistică.

Grupul îi are în componență pe: Eugen Negruța (acordeon, bandoneon), Gheorghe Roșca (acordeon), Mihail Grosu (acordeon), Serghei Paramonov (acordeon), Sergiu Mîrzac (acordeon), Evghenii Ursu (vioară) , Maxim Cazacov (bass), Mark Oselschi (pian), Vitalie Negruța (tobe, flaut), Maxim Nacioglo (percuție), Dumitru Drăgoi (sunet), Agnesa Rusu (manager). Soliste: Cristina Scarlat (voce), Adriana Babin (nai).

Cristina Scarlat

Este o prezență constantă, în calitate de solistă, la concertele guvernamentale și de mare anvergură, alături de Orchestra simfonică a Filarmonicii Naționale din Chișinău și la concertele Ansamblului Concertino.

A absolvit Colegiul Republican de Muzică „Ştefan Neaga”, specialitatea Dirijat coral; Universitatea de Stat a Artelor, specialitatea Canto muzică uşoară şi jazz; Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, specialitatea Patrimoniu cultural şi manifestări artistice.

Este solistă a Orchestrei Prezidenţiale a Republicii Moldova, profesor de canto, organizator de manifestări cultural artistice, fondator și director al studioului pentru copii şi tineret „IntactArt”.

Renumita cântăreață a fost declarată Maestru în Artă din Republica Moldova – titlul onorific decernat prin Decret Prezidențial în luna ianuarie 2023. De asemenea, este deținătoarea Premiului de Excelență pentru cea mai bună voce și originalitate a prestațiilor scenice din cadrul Galei Excelenței Muzicale din Republica Moldova, ediția -2021

Interpreta muzică de ușoară, jazz, pop-rock, romanţe şi muzică clasică este laureata Concursului de interpretare a romanţei „Crizantema de Aur”, Târgovişte (1999), Marele Premiu la Concursul „Crizantema de Argint”, Chișinău (2021), reprezentanta Republicii Moldova la Concursul „Eurovision” (2014”, Copenhaga, Danemarca.

Adriana Babin

La opt ani, Adriana a susținut primul ei concert ca solistă pe scena Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” Chișinău. A finalizat studiile la cel mai prestigios liceu de muzică din Republica Moldova, „Ciprian Porumbescu”, la clasa profesorului Ion Negură. În perioada 2021-2022, a studiat la „Conservatorium van Amsterdam” din Olanda, clasa de nai a prof. Matthijs Koelne, iar în prezent este studentă în anul IV la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

Adriana Babin este laureata și câștigătoarea premiului I la diverse concursuri precum „Orpheus” din România sau „Talents of the world” din Ucraina unde a câștigat marele premiu, dar și alte premii importante în Rusia, Serbia, Moldova și Bulgaria.

De asemenea, a colaborat cu orchestre precum „Junge Simfonie Berlin Orchestra”, cu Marie Jacquot dirijor, fiind invitată să cânte în cadrul show-ului televizat „Stars von morgen”, de însuși Rollando Vilazzon; Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” Chișinău; Orchestra de cameră a Sălii cu Orgă din Chișinău, sub bagheta lui Cristian Florea.

În 2019, Adriana a cântat în fața a 50.000 de spectatori, acompaniată de orchestra simfonică a Operei din Paris, cu Jerome Pillement dirijor, în cadrul Festivalului ,,Un Violon sur le Sable”, Royan (Franța).

În 2022, a susținut recitalul ei solo la Ateneul Român din București, cu transmisie în direct la Radio România Muzical și a fost protagonista Festivalului „Clef de Soleil” din Saint-Germain-En-Laye (Franța), alături de Martha Rgerich.

În 2017, Adriana Babin a fost onorată cu bursa de merit a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, primind și Premiul pentru rezultate deosebite în reprezentarea imaginii țării la nivel internațional, distincție a Ministerului Culturii al Republicii Moldova.