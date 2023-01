O femeie, care s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice și a provocat un accident, a încercat fără folos, să dea mită polițiștilor pentru a scăpa de răspundere. Gestul nu a avut efectul scontat, dimpotrivă, iar femeia s-a ales cu un proces penal în urma căruia a fost condamnată.

Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț au aplicat o pedeapsă de un an și 4 luni de închisoare, pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere. Nemțeanca are de respectat o serie întreagă de obligații și trebuie să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Piatra Neamț sau DGASPC Neamț.

Totul s-a întâmplat pe 26 iulie 2021, în jurul orei 21:00. Atunci femeia se întorcea cu mașina de la mătușa ei din Săvinești, unde probabil a consumat și alcool. Pe drum, a virat la stânga pe linia dublă continuă, moment în care a intrat în altă mașină care circula regulamentar.

Polițiștii veniți la locul incidentului au testat-o, iar etilotestul a indicat 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost anunțată că se deschide dosar penal și a fost dusă la spital pentru prelevarea de probe biologice. Acolo, femeia a încercat să le dea polițiștilor mai multe bancnote, împăturite, de 50 de euro, motivând că trebuie să conducă până în Italia. Totul a fost înregistrat de bodycam-ul din dotarea oamenilor legii. De menționat este faptul că în celălalt dosar, cu acuze de conducere sub influența alcoolului, femeia a fost condamnată la o amendă penală de 9.000 de lei. (G.S.)