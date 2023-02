Polițiștii locali din Târgu Neamț au avut ocazia, astăzi, 9 februarie să afle mai multe secrete din munca unui fost polițist din cadrul Poliției Metropolitane din Londra. La invitația șefului Poliției Locale, Florin Tofan, fostul polițist din Londra, Cristi Anghel (despre care Mesagerul de Neamț a publicat un amplu interviu aici) a împărtășit o parte din experiența sa de om al legii din Marea Britanie.

Florin Tofan, șeful Poliției Locale: „Acum opt ani am invitat un polițist federal din Canada pentru a ne împărtăși din experiența sa. Astăzi, a venit rândului domnului Anghel să ne fie alături, pentru a ne întări moralul colegilor mei. Este un plus valoare pentru noi să ne fie împărtășită o parte din experiența lor de foști polițiști în state ca Anglia sau Canada. Din cele aflate am constatat că ei s-au confruntat cu situații în care nici Poliția Națională sau Jandarmeria de la noi nu se confruntă. Ambele întâlniri au fost benefice și le mulțumim pe această cale. Experiența celor doi polițiști cât și experiența domnului primar Daniel Harpa, și dânsul fost polițist ne ajută și pe noi. Avem ce învăța de la fiecare”.

Cristi Anghel, fost polițist în Londra ne-a declarat: „S-a discutat despre proceduri, nivelul de pregătire, cum este percepută poliția locală, cum se implică, protocoale. Le-am vorbit prin prisma experienței pe care am dobândit-o în calitate de fost polițist în Poliția Metropolitană din Londra. Nu pot spune că le-am dat sfaturi dar le-am spus să fie mândri de uniforma pe care o poartă, să fie mândri de instituția pe care o reprezintă. Eu cred că poliția locală are un impact major asupra percepției publicului, pentru că ei sunt cei mai aproape de comunitate. În Anglia Poliția Locală era un câștig imens pentru Poliția Națională. Polițiștii naționali nu cunosc specificul fiecărei comunități, zone, așa cum cunosc polițiștii locali. Polițiștii locali lucrează direct cu cetățeanul. Ei sunt cei mai aproape de cetățeni. Le-am explicat că cel mai important lucru este să fie aproape de cetățeni, să-i asculte. Să încerce să prevină, să aibă activități și acțiuni de prevenție, nu de sancționare a cetățeanului. Ăsta este scopul unui polițist local. Le-am explicat în mare care este rolul unui polițist local în Marea Britanie și cât de importantă este colaborarea între un polițist local și un polițist național. Comunicarea și colaborarea dintre polițiștii locali și cetățeni trebuie să fie bună. Iar cetățenii trebuie să fie mai activi din punct de vedere civic”.

C.T.S