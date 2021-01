Alexandru Filimon, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț a declarat astăzi, 22 ianuarie, că s-a solicitat autorizația de construire pentru noua secție modulară ATI. După obținerea documentelor, Fundația „Dăruiește Viață”, care realizează această secție nouă, are la dispoziție două luni pentru aducerea și montarea containerelor cu 18 paturi și racordarea la utilități. „Se continuă demersurile pentru obținerea autorizației de construire. Cred că dacă nu cumva ieri, astăzi cel târziu documentele au fost duse la Primăria Piatra-Neamț, cu toate avizele necesare. Noi am asigurat organizarea de șantier, sunt foarte bucuros că acolo lucrează o firmă din București, adusă de Fundația „Dăruiește Viață”. Cei de la „Dăruiește Viață”, cu care am discutat, au zis că din momentul când se eliberează autorizația de construcție, durează 8-10 săptămâni până e gata. Am văzut proiectul, nu am nici o emoție că autorizația nu va fi eliberată. Ei au zis că acolo va funcționa o secție pentru bolnavii Covid, dar au zis că după ce se termină pandemia, o putem folosi cum dorim”, potrivit managerului Alexandru Filimon.

Spitalul Județean trebuie să asigure aparatura și echipamentele medicale pentru această nouă secție, așa cum s-a stabilit în acordul de parteneriat încheiat de spital și de Consiliul Județean Neamț cu Fundația „Dăruiește Viață”. Structura modulară va fi amplasată pe terenul din parcul spitalului.

C.I.