Ionel Nahoi, un bărbat de aproape 50 de ani, din Dulcești, a ajuns la închisoare după ce-a condus ani de zile fără permis. El a fost condamnat, în 2018, pentru conducere fără permis și refuz de recoltare de probe biologice, dar instanța a dispus amânarea executării pedepsei și, în loc să se potolească, a condus în continuare. Tot fără permis. Ba, mai mult, a prezentat polițiștilor un permis fals, întocmit pe numele unui cetățean irlandez, așa că a fost cercetat și pentru uz de fals. În decembrie 2020 a fost condamnat la închisoare.

”Pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere condamnă pe inculpatul Nahoi Ionel, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. Pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals condamnă pe inculpatul Nahoi Ionel la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare. Constată că cele două infracţiuni sunt concurente sub forma concursului real, potrivit art. 38 alin. 1 NCP. În temeiul art. 88 alin. 3 NCP revocă măsura amânării aplicării pedepsei de 1 (un) an închisoare stabilite în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. 178 din 4 mai 2018 a Judecătoriei Roman, definitivă prin neapelare (dosar nr. 7906/291/2017), pentru comiterea infracţiunilor concurente de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 NCP, şi refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art. 337 NCP, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 NCP. Dispune aplicarea şi executarea pedepsei de 1 (un) an închisoare stabilite iniţial în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. 178 din 4 mai 2018 a Judecătoriei Roman, definitivă prin neapelare (dosar nr. 7906/291/2017). Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 (un) an închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 178 din 4 mai 2018 a Judecătoriei Roman, definitivă prin neapelare (dosar nr. 7906/291/2017), în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, după cum urmează: – pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare stabilită pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 NCP; – pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare stabilită pentru infracţiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art. 337 NCP. În temeiul art. 88 alin. 3 NCP raportat la art. 39 alin. 1 lit. b NCP contopeşte pedepsele stabilite anterior cu pedepsele aplicate pentru infracţiunile curente, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 7 (şapte) luni închisoare. În condiţiile art. 404 alin. 4 lit. g NCPP, cu referire la art. 25 alin. 3 NCPP, desfiinţează înscrisul întocmit în fals, respectiv permisul de conducere pretins eliberat de Road Safety Authority (Republica Irlanda), aflat în original la fila 33 dosar UP (document tip card din material plastic)”, a decis instanța.

Hotărârea a devenit definitivă la Curtea de Apel Bacău, iar polițiștii l-au ridicat pe Nahoi și l-au dus la Penitenciarul Bacău, unde va sta ”parcat” un an și 7 luni.

C.M.