Reprezentantul societăţii Internaţional Bax Logistic din Târgu Neamţ a fost invitat joi, 6 august la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ, zona 3. Evenimentul a avut loc la terasa unui hotel din centrul oraşului Târgu Neamţ, unde a participat alături de primari de comune din zona 3 şi reprezentanţi de la ECO NEAMŢ, Rossal şi Greenpoint Management S.A.

Din partea societăţii Bax Logistic a participat administratorul Ionel Anechitei. Acesta însă s-a declarat dezamăgit de subiectul real al şedinţei, şi anume, spune acesta, încercarea de excludere a societăţii sale de pe piaţa colectării deşeurilor reciclabile.

„Consider că şedinţa de joi a fost fără rezultat, dar am participat pentru că am fost invitat. Tema şedinţei a fost de fapt deranjul provocat de Bax Logistic pe piaţa colectării deşeurilor reciclabile. Subiectul şedinţei a fost de fapt excluderea de pe piaţa colectării deşeurilor reciclabile, atât de la populaţie cât şi de la agenţii economici. Şi asta pentru că domnul Mitrea de la Adi Eco interpretează greşit legea. Pe lângă fazele penibile cu primarul de Grumăzeşti, care-şi povestea tinereţea şi supremaţia de stăpân al comunei conduse de el, mai putem adăuga pe listă întrebarea venită de la expertul de la ASRSC, de ce noi nu plătim redevenţa la stat pentru colectarea pe care o facem. Întrucât domnul Panţiru de la ASRSC nu se află pe statele de plată de la societatea mea am considerat să nu-i răspund la întrebare, pentru a nu împroşca cu gunoi în cariera sa. Este însă de admirat poziţia domnului Seto de la OIREP, cu care ADI ECO are protocol de colaborare şi care nu a vrut să scoată nici măcar un cuvânt văzându-se afectat de penibilul care se discută. Precizez că, atât Rossal cât şi domnul Panţiru i-a asigurat pe primarii prezenţi la şedinţă că nu vor plăti nicio factură de reciclabil, toate costurile fiind susţinute de ADI ECO Neamţ, cu bani de la Greenpoint. Voi respecta decizia domnului Pădure, directorul de la ADI ECO, de a nu mai colecta de la persoanele fizice din poartă în poartă. Dar în acelaşi timp anunţăm deschiderea unui punct de lucru fix pentru achiziţia gunoiului reciclabil în fiecare localitate din judeţ. Asta a fost soluţia luată de comun acord cu domnul director Pădure, căruia îi apreciez munca de mediator a şedinţei. Ne vom continua activitatea destinată persoanelor juridice din toate comunele unde avem confirmări de la primari. Vom sprijini primarii pentru creşterea cantităţilor de reciclabil, pentru atingerea ţintelor. Şi nu uitaţi: NU ARUNCAŢI BANII LA GUNOI!”, ne-a declarat Ionel Anechitei, administratorul societăţii Internaţional Bax Logistic.