Deputatul Iulian Bulai a lansat la Piatra Neamț astăzi, 16 august, campania de strângere de semnături pentru Dan Barna, candidatul USR-PLUS la prezidențiale. Nu fără a-și exprima dezamăgirea că pentru asta vor trebui să meargă pe străzi, până când funcționarii primăriei nu vor mai da dovadă de „exces de zel” și „comportament de Caracal”, a explicat deputatul în conferința de presă de vineri, 16 august: „Astăzi lansăm campania de strângere de semnături, în județul Neamț, și la Piatra Neamț. Ideal ar fi fost să facem acest lucru la un cort al alianței. La Piatra Neamț acest lucru este imposibil datorită unei interpretări ciudate de legislație din partea juriștilor primăriei, care ne-au invitat la o licitație a spațiului. Piatra Neamț este singura localitate din țară unde nu am primit autorizație pentru amplasarea unui cort al alianței. Înțeleg că nici alte partide n-au primit autorizație pentru amplasarea de corturi. Deci, este o situație de Caracal! Vezi legea în față, ai situația, înțelegi că este un abuz și aștepți, ce? Am încercat să fiu foarte diplomat, dar este de râsul lumii ce se-ntâmplă aici. Facem apel la bună-credință și la logică din partea angajaților primăriei și de luni sperăm ca această problemă să se rezolve. Deja am trimis la Primăria Piatra Neamț răspunsuri cu soluțiile date de alte primării unde am făcut astfel de solicitări, cum este la Roman, unde avem două locații. Până atunci, vom merge pe jos, pe străzi, pentru strângerea semnăturilor”.

Pentru susținerea campaniei din Neamț, Dan Barna, candidatul Alianței 2020 USR-PLUS va fi prezent la Piatra Neamț joi, 22 august. „Președintele USR și candidatul alianței la prezidențiale din toamnă va fi prezent la Piatra Neamț joi, 22 august, pentru a ajuta la strângerea de semnături și pentru a discuta cu nemțenii. Avem un target între 5 și 7000 de semnături în județul Neamț, adunate în mod real, nu pe genunchi, în birouri sau în instituții ale statului. Am scris istorie la Neamț, am obținut un scor foarte bun în 3 localități, în special în Piatra Neamț, unde am ieșit pe locul I. Este o victorie remarcabilă pentru noi, o alianță proaspătă, cu un partid parlamentar și un partid neparlamentar care a reușit la Piatra Neamț 24,23% din voturi. Le mulțumim pietrenilor dar și nemțenilor care ne-au votat.”, a mai spus Iulian Bulai.

(C.I.)