Procurorul care a instrumentat dosarul doctorului ortoped Abu Alika Abdalla a decis să claseze cauza și, drept consecință, să ridice toate interdicțiile dispuse prin măsura controlului judiciar. Începând de ieri, 13 noiembrie, medicul – care nu mai avea voie să profeseze, s-a întors la serviciu.

El a fost anchetat începând din ziua de 24 septembrie, când un tânăr a sunat la Call-Center Anticorupție a Direcției Generale Anticorupție – 0800.806.806 și a reclamat că medicul ar fi pretins bani de la o pacientă pe care a operat-o. Pacienta era chiar mama tânărului, care a vrut să demonstreze că și la Roman sunt medici ortopezi corupți, nu doar la Piatra-Neamț.

”Eu am declarat întotdeauna că n-am pretins și n-am cerut bani de la nimeni”, a spus dr. Abu Alika Abdalla. ”Nici nu am observat când acest tânăr a pus bani, pentru că scriam în niște dosare, nici nu l-am văzut ce face. Mama lui fusese operată, a avut o evoluție perfectă și urma să plece acasă. Deci rețineți. Fusese operată. Nu înțeleg cum poate să creadă cineva că i-am cerut bani. Este foarte ușor să acuzi pe cineva, dar eu m-am întors la serviciu cu capul sus, pentru că întotdeauna am respectat jurământul, mi-am respectat pacienții și am respectat meseria de medic. Din punctul meu de vedere, îl iert pe acest tânăr, pentreu că sunt convins că există cineva sus, care are grijă de noi toți. Nu înțeleg ce a fost în capul lui și ce a vrut să demonstreze cu această înscenare despre care nici părinții lui, care sunt niște oameni de treabă, nu au știut nimic. Am avut noroc de profesioniștii din justițuia din județul Neamț, care au demonstrat până la urmă, că dacă ești nevinovat nu ți se poate întâmpla nimic rău. Este adevărat, însă, că prejudiciul de imagine pentru mine este imens, însă nu sunt nici primul și nici ultimul medic din România căruia i s-a întîmplat așa ceva”.

În comunicatul DGA de la momentul reclamației se preciza: ”Ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Neamț, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au organizat și realizat prinderea în flagrant a unui medic, după ce a primit o sumă de bani de la aparținătorul unui pacient, în urma unei intervenții chirurgicale”.

Flagrantul a însemnat, de fapt, că banii au fost găsiți între documentele medicale din cabinetul șefului de secție, însă abia în cursul anchetei s-au lămurit circumstanțele în care au ajuns acolo.

Dr. Abu Alika Abdalla este șeful secției de ortopedie –traumatologie a Spitalului Municipal Roman, unde lucrează din anul 1998.

Cristina MIRCEA