De o săptămână un urs își tot face apariția prin zonele din apropierea pădurii din comuna Alexandru cel Bun. Mai întâi a fost văzut la Scăricica, apoi de cinci ori lângă Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani. Ieri seară și astăzi, 25 noiembrie, dimineață, acesta a fost văzut din nou în apropierea spitalului.

„Ursul vine după miros. Deocamdată nu a făcut niciun fel de pagube, doar se arată. Aveam containerele deschise acolo, acum le-am pus într-o izotermă. Am făcut contract cu cei de la Vânătorul și Pescarul și cu un medic veterinar pentru tranchilizante. Am trimis documentația la Ministerul Mediului pentru relocare, dar să vedem unde anume se va putea. Am înțeles că la Poiana Teiului au rămas urșii acolo, pentru că nu au avut unde să-i ducă. Vom vedea ce răspuns primim și noi de la minister. Tot vin sărbătorile, măcar avem urși”, a spus primarul Ion Rotaru.

În ultimii doi ani urșii s-au înmulțit în județul Neamț, numărul lor fiind mult prea mare, 596 de exemplare potrivit informațiilor de la Direcția Silvică, pentru arealul pe care-l au la dispoziție. Acesta este și motivul pentru care coboară pentru a-și căuta hrană prin gospodăriile oamenilor.

Angela Croitoru