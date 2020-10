Social-democrații intră în competiție cu miniștri, secretari de stat, juriști, profesori, medici, consilieri județeni și foști primari

Conducerea filialei Neamț a Partidului Social Democrat a făcut publice, astăzi, numele candidaților care vor intra în competiția pentru alegerile parlamentare, programate pentru data de 6 decembrie 2020.

Lista pentru Camera Deputaților va fi deschisă de către deputatul Ciprian Șerban, urmat de către Oana Bulai – consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-ministru, Remus Munteanu – ministru secretar de stat, Viorel Stan – deputat, Gabriela Lucachi – medic, Toni Covasan – primar, Ovidiu Niță – primar, Octavian Diaconița – jurist, Radu Tudorel și Constantin Păduraru – consilieri județeni.

Pe lista candidaturilor la Senat se regăsesc Răzvan Cuc – ministru, Florentina Moise – profesor, Neculai Avădanei – medic, Adrian Bourceanu – avocat și Ionuț Ciocoiu – profesor.

Ionel Arsene, președintele organizației, a declarat că desemnarea social-democraților s-a făcut în urma unor evaluări care au avut în vedere activitatea politică derulată de către candidați, implicarea lor în diverse proiecte, notorietate și susținerea de care se bucură din partea colegilor de partid.

„Sunt convins că am făcut cele mai bune alegeri și cred în succesul colegilor mei, oameni care sunt cunoscuți în județ și în țară datorită activității lor politice și profesionale desfășurate de-a lungul anilor, implicării în diverse proiecte etc. Știu că nemțenii își doresc să avem parlamentari de forță, care vor avea un cuvânt greu de spus atât în Senatul României cât și în Camera Deputaților și de aceea am convingerea că pe 6 decembrie vor alege dorindu-și un viitor bun și un program de guvernare care să salveze țara din prăpastia în care a fost dusă în ultimul an. Le doresc succes social-democraților în competiția din luna decembrie și multă putere de muncă în administrația națională!“, a declarat Ionel Arsene, președintele Organizației Județene PSD Neamț.