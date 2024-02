0:00

Programul IMM Plus ar putea fi operaţional la începutul lunii viitoare şi va avea un buget estimat la 12 miliarde de lei, pentru plafonul de garantare. Anunţul a fost făcut de directorul general al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Dumitru Nacu.

„Ultimul raport al Băncii Europene de Investiţii şi al Fondului European de Investiţii a clasat România, prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, pe primul loc în Europa în anul 2023 din punct de vedere al numărului şi al volumului de garanţii acordate în perioada 2020 – 2023. Practic, consider că cel mai sustenabil instrument financiar, atât pentru mediul de afaceri, dar mai ales pentru bugetul de stat îl reprezintă aceste instrumente financiare. Din 2020 până în 2023, România a avut două scheme de garantare de ajutor de stat. Prima a fost pe cadrul COVID pentru firmele afectate ca urmare a pandemiei şi a doua ediţie a programului a fost pe cadrul temporar Ucraina. Chiar în aceste zile, Ministerul de Finanţe pregăteşte prelungirea cadrului temporar şi vom veni cu o nouă schemă de garantare. Este vorba de Programul IMM Plus, care va fi prelungit până la 30 iunie. Bugetul alocat de Ministerul de Finanţe pentru plafonul de garantare este de 12 miliarde de lei şi sperăm ca, până la începutul lunii martie, acest program să fie operaţional (…) Noi am calculat impactul fiscal pe două categorii: impact fiscal direct şi impact fiscal indirect. Am luat tot ce înseamnă coduri unice de înregistrare a celor 86.000 de IMM-uri care au beneficiat de acest program şi am văzut că un leu garantat de statul român a adus la bugetul de stat 12 lei”, a spus Dumitru Nancu, conform economica.net.

Oficialul a menţionat că acum, schemele de garantare pentru firmele mici şi mijlocii, prin Fondul Naţional de Garantare, de 54 miliarde de lei, vor genera până la finalul acestui deceniu venituri la bugetul de stat de 541 miliarde de lei. Firmele beneficiare ale IMM Invest au înregistrat o creştere a numărului de angajaţi, dar şi a profitului.

(G.S.)