O secţiune din drumul naţional ce traversează comuna Răuceşti este surpată pe marginea unui sens de circulaţie de 7 ani, fără ca problema să se remedieze în vreun fel. Porţiunea respectivă se află la intersecţia satelor Oglinzi şi Răuceşti. Localnicii spun că au anunțat de mai multe ori autoritățile locale, care, la rândul lor, ar fi anunțat Compania Drumuri Naționale. Reprezentantul unei familii, care locuieşte chiar în zona respectivă, oferă mai multe amănunte:

“Această problemă este veche de 7 ani. Fostul viceprimar de atunci, actualul primar, domnul Bălăjel, a fost atunci şi a văzut problema. A spus că o să transmită celor de la Drumuri Naţionale să remedieze. Dar nici până acum nu s-a rezolvat nimic. Acum doi ani când au venit şi au pus acest asfalt deasupra, cei de la Drumuri Naţionale ne-au luat în râs şi ne-a spus să mergem la primărie să ne plângem. Şi uite aşa, timp de 7 ani, acest drum arată cum vedeţi acum, care este un real pericol pentru şoferi, dar şi pentru noi, dacă Doamne fereşte se răstoarnă un TIR pe aici.

Au fost puse nişte indicatoare pe margine, care să avertizeze şoferii, dar doar câteva au rămas în picioare, pentru că restul sunt prin şanţ. Camioanele merg cu mare viteză aproape de margine şi din cauza asta le aruncă de la curent în şanţ. Podul acesta noi l-am făcut, că cel vechi s-a surpat din cauza malului care a căzut. Primăria trebuie să insiste la cei de la Drumuri Naţionale, să le trimită hârtii, să-i sune. Nu putem sta aşa cu mâinile în sân. A venit şi Poliţia de la Târgu Neamţ, au făcut poze şi au plecat. Probabil au transmis şi ei mai departe. Dar de atunci şi până acum drumul e la fel. Surpat”.

Contactat telefonic, Ion Manolache, viceprimarul comunei Răuceşti, ne-a declarat: “Noi am tot făcut adrese către cei de la Drumuri Naţionale. Ultima adresă am făcut-o anul trecut. Noi am intervenit în acea porţiune şi am făcut decolmatare în anul 2018, când au fost inundaţii, dar nu putem interveni la drum cu investiţii, pentru că nu ne permite legea. Este drum naţional, nu comunal. Avem trimise vreo patru adrese către Drumurile Naţionale. Aceeaşi problemă este şi la Brusturi, pe o porţiune”. (C.T. STURZU)