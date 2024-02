0:00

Ceea ce se prefigura încă de anul trecut s-a confirmat astăzi. Alexandrina Raclariu, actualul primar al comunei Crăcăoani este candidatul PNL la alegerile locale din acest an. Decizia candidaturii actualei primărițe a luat-o Biroul Politic Județean (BPJ) al PNL, în urma rezultatelor sondajelor efectuate în comuna Crăcăoani, care au stabilit că Alexandrina Raclariu are prima șansă la recâștigarea alegerilor locale din acest an.

În urma deciziei BPJ al PNL, Vasile Babătă, președintele organizației PNL Crăcăoani, situat pe locul doi în sondajul celor de la PNL a decis unilateral să părăsească PNL-ul. Surse politice locale din Crăcăoani dau ca sigură candidatura acestuia la funcția de primar din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) Neamț.

Tot atunci s-a stabilit ca funcția de președinte interimar al organizației locale PNL Crăcăoani să fie preluată de Ștefan Asimionesei, iar coordonator special al organizației să fie actualul primar.

În cursa electorală la funcția de primar al comunei Crăcăoani se prefigurează o luptă strânsă între două doamne, actualul primar și Petruța Zamfir, una din fiicele fostului primar Petrică Zamfir, din partea PSD.

C.T. Sturzu