„Împreună vom face o singură politică: politica Neamțului!”

-comunicat de presă-

Duminică, 28 aprilie, de Florii, președintele social-democraților nemțeni, Daniel Vasilică HARPA și-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (C.J.) Neamț.

La acest moment important pentru viitorul județului nostru, Daniel Vasilică Harpa a fost însoțit de către soția sa și cei doi copii, de întreaga echipă de conducere a organizației județene, inclusiv parlamentarii Ciprian Șerban, Răzvan Cuc, Oana Bulai și Remus Munteanu și de toți ceilalți candidați pe care PSD Neamț i-a înscris în cursa pentru alegerile locale, inclusiv cei 50 de primari în funcție.

„Acum un an, când am preluat conducerea organizației PSD Neamț, mi-am asumat și candidatura la Președinția Consiliului Județean. Aveam această obligație pentru că reprezint 50 de primari PSD din județul nostru.

Acum sunt președintele PSD Neamț, iar după 9 iunie voi fi președintele C.J. Neamț. Voi fi reprezentantul TUTUROR primarilor din județ în fața autorităților centrale. Împreună vom face o singură politică: politica Neamțului!”, a declarat Daniel Vasilică HARPA.

Totodată, a fost depusă la Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană Neamț şi lista de candidaţi ai PSD pentru mandatele de consilieri judeţeni. Lista este deschisă de președintele Daniel Vasilică Harpa, urmat de doamna doctor Raluca Radu- soția prezentatorului TV Mircea Radu și, în primul rând, un medic diabetolog apreciat, care a ales să facă parte din echipa Harpa pentru a contribui la îmbunătățirea sistemului medical din Neamț.

„Domeniul Sănătate este de interes şi sensibil pentru comunitatea noastră. Sunt aici să pun umărul la constructia acestui domeniu! Sunt aici să îmi susțin colegii medici și cadrele medicale din tot județul. Sunt aici să îmi susțin colegii social-democrați și, în primul rând, pacienții noștri. Pentru că acesta este obiectivul nostru: SĂ AJUTĂM!”, a declarat dr. Raluca Radu, viitor consilier județean din partea PSD Neamț.

Câștigarea președinției și obținerea majorității în C.J. Neamț pentru mandatul 2024- 2028 este obiectivul comun al celor 50 de primari social-democrați în funcție.

“Acum un an de zile, noi, primarii social-democrați din județul Neamț, am căzut de comun acord că cea mai bună variantă pentru viitorul comunităților noastre este ca viitorul președinte al C.J. Neamț să fie un primar, în persoana dlui Daniel Vasilică Harpa. Timp de 12 ani a muncit pentru dezvoltarea orașului Târgu-Neamț, are experiență administrativă, cunoaște îndeaproape problemele cu care noi, primarii, ne confruntăm, dar are și răspunsurile pentru ele. Este un om cu frică de Dumnezeu și dragoste față de semeni, față de oamenii locului. Așadar, vom câștiga alegerile pentru dl președinte Harpa și pentru o majoritate în Consiliul Județean Neamț, care să contribuie la modernizarea fiecărei localități din acest județ!” transmite primarul de Bârgăuani, Petrică Șchiopu, liderul celor 50 de primari PSD din Județ (din totalul de 83 de localități).

Iată şi lista de candidaţi ai PSD Neamţ pentru funcţia de consilier judeţean:

HARPA DANIEL-VASILICĂ RADU RALUCA PĂDURARU RĂDUCU-ADRIAN ASAFTEI ION NASTASĂ CARMEN-ELENA CHITIC DRAGOȘ-VICTOR GRIGOREAN VLAD TUDOSĂ VALERICĂ GORGHIU MIRCIA MUNTEANU AUREL TEODORESCU ALEXANDRU IȘTOC ALEXANDRU FLORESCU-PURCARIU LIVIU MATASĂ CONSTANTIN HOPȘA FLORIN-ADRIAN BOROȘ CIPRIAN CORDUNEANU EDUARD PUȘCAȘU NECULAI MANOLE LUCIAN-CONSTANTIN PETRARU DĂNUȚ ISACHE NECULAI LUNGU MARIA MANOLACHE IOAN-LAURENȚIU NISTOR OLGA VORNICU FLORIN CONUȚ MIHAI MERCAȘ DIANA STĂCESCU VALERIU-VASILE BĂLȚĂTESCU VASILE SĂVESCU IOAN-CRISTIAN LAIU ELENA AGĂLEANU LUCIAN-CORNEL GRUMEZESCU FLORIN TRIBOI GHEORGHE MUNTEANU MARIANA BĂRBULEȚ LAURA RUSU-FERARU TEODOR COZAR ELIZA-MARIA DIACONU RALUCA-ELENA AILENI CIPRIAN-MIHAI HÎRȚAN GHEORGHE MANCAȘ IOAN FECHET ANDREEA-IOANA

Biroul de Comunicare al PSD Neamț