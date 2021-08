Bico Industries a luat ființă în anul 2006 și a reușit să se impună pe piața românească datorită calității produselor sale și a profesionalismului echipei. Firma este „primul și cel mai mare producător național de fibră din plasă de fibră de sticlă și singurul producător autohton de armături din fibră de sticlă”, cum se menționează pe site-ul organizației.

Un fragment din interviul acordat de președintele BICO Industries, Mihai Bârliba, puteți citi mai jos:

– Domnule Mihai Bârliba, Bico Industries își începea activitatea în 2006, dar la nivelul echipei de management exista o experiență uriașă în producția și distribuția de sisteme de termo și hidroizolații, baza activităţii firmei. Care a fost resortul care a generat ceea ce acum, după 15 ani de activitate, numim certitudinea Bico?

M.B.: Când vorbim de cultura unei organizații, ne referim la setul de valori care îi definesc strategia, la o fărâmă din viziunea celui (celor) care au scris primele povești ale unui proiect de echipă. Cultura organizației Bico Industries are la bază o suma de experiențe tehnice acumulate în timp de o mână de oameni care au pornit împreuna pe un drum comun. Satisfacția celui care a adus împreună caractere și temperamente diferite, le-a armonizat și le-a convins că traseul propus de el este cel care merge către succes. Odată formată echipa, ție, celui care a format-o nu îți rămâne decât să veghezi ca acolo lucrurile să se întâmple bine, să îți permită să pleci către formarea unei alte și alte echipe care să beneficieze de mentoringul oferit pentru a evolua. Bico Industries SA deține în acest moment două capacități de producție situate una pe platforma industrială din Vaslui și una în Piatra Neamț. Ambele fabrici însumează o suprafață de teren de aproape 38.000 mp, peste 18.000 mp de clădiri industriale și un număr de 230 de angajați. Platforma din Vaslui este cea mai mare fabrică producătoare de plasă de armare din fibra de sticlă pentru termosisteme la nivel național și din această parte a Europei. La Piatra Neamț deținem linie de producție pentru armături destinate membranelor de hidroizolație (și una din cele cinci existente în Europa). O echipă de tehnicieni cu înaltă calificare, pregătiți special în acest scop, operează pe această linie de producție.

– Prin ce vă individualizați față de ceilalți competitori, pentru că în acest domeniu concurența este destul de puternică, ca să nu mai vorbim despre capacitățile marilor firme europene de retehnologizare și de acces pe piețele de capital?

M.B.: Aveți dreptate. Companiile din vestul Europei s-au format în decursul timpului într-un mediu extrem de competitiv. În aceeași măsură, clientul european are o filozofie de cumpărare diferită de a celui din Europa de Est. Luptăm ca organizație să compensăm handicapul tehnologic prin orientarea politicilor de vânzare către client, cu un timp de reacție și livrare minim, cu un service post-vânzare performant. Profităm de asemenea de un decalaj destul de consistent între costurile cu salariile ale Europei de Vest și cele din România. An de an acest decalaj se reduce și, prin urmare, ne obligă pe toți antreprenorii români să fim vigilenți, să ne orientăm către linii de producție complet automatizate, cu consum de resursă umană mic. Fiecare producător, fie el din țară sau din străinătate are în față, spre exemplu, provocări maxime la nivel de ambalare. Pentru noi, acest segment al fluxului tehnologic reprezintă provocarea centrală a anului. Indiferent de domeniu, fiecare unitate de produs trebuie ambalată pentru a ajunge în bune condiții la client. Ne concentrăm atenția în direcția optimizării procesului de ambalare și ne dorim ca, la începutul anului 2022, toată producția fabricii noastre din Vaslui, de aproximativ 100.000 piese lunar să fie ambalate de doi operatori față de 7 câți avem astăzi în acest sector. Avem convingerea că la acest moment fiecare sumă investită într-un echipament bine conceput permite economisirea unor costuri surprinzător de consistente.

– Obiectivul strategic de a duce compania pe unul dintre primele 3 locuri din Europa în domeniul producției fibrelor de sticlă când credeți că va fi atins?

M.B.: Avem în acest moment în față, împreună cu partenerul nostru ROCA, un plan de afaceri care se întinde pe o perioadă de 5 ani. Ne propunem să creștem în această perioadă, la o cifră de afaceri de peste 40 milioane de euro prin investiții planificate de peste 9,5 milioane de euro. Ținta acestor planuri de investiții o reprezintă construcția de noi hale de producție, creșterea capacităților și înlocuirea tehnologiilor depășite cu altele de productivitate și performanță ridicate.

