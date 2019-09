Anul acesta s-au produs 7 accidente rutiere grave în „intersecția morții” de la Girov, aproape cât cele înregistrate în ultimii 5 ani. Doi oameni au murit și 6 au fost răniți grav, potrivit statisticii IPJ Neamț pe primele opt luni. Asta arată că încă mai trebuie făcut ceva la intersecția dintre DN 15D și DJ 156A, dincolo de montarea a 3 indicatoare de oprire reflectorizante, vizibile și pentru șoferii care sunt din alte județe. Asta afirmă comisarul șef Mihai Mavriș, șeful Serviciului Rutier Neamț, care în conferința de presă de astăzi, 23 septembrie, a punctat și care sunt soluțiile imediate: „Am analizat acest punct negru, ca urmare a faptului că societatea civilă a acordat o atenție deosebită. Noi, oricum eram focusați pe tot ce puteam noi face pentru prevenirea accidentelor în acest punct. Bineînțeles, concurăm cu mai mulți factori la ceea ce înseamnă prevenirea accidentelor. Din punctul nostru de vedere, încercăm să facem mai mult pentru prevenirea accidentelor acolo, prin includerea în itinerarii de patrulare. Obligatoriu, o patrulă de poliție rutieră trebuie să fie pentru o oră-două, indiferent că vorbim de Ordine Publică, de secție de poliție rurală ori de poliție rutieră. Un echipaj de Poliție Rutieră într-un punct unde am avut accidente rutiere consider că e un lucru binevenit. Am studiat ce persoane sunt implicate în accidentele rutiere din acea intersecție și am văzut cu ceva timp în urmă faptul că preponderent erau conducători auto care se aflau în tranzit. Atunci ne-am pus probema dacă semnalizarea în zonă este una corespunzătoare și predictibilă pentru conducătorii auto. Am luat decizia împreună cu administratorul drumului să suplimentăm semnalizarea rutieră. A fost suplimentată, astfel încât indicatoare de oprire sunt amplasate atât în plan median cât și pe cele două acostamente ale drumului. Mi-e greu să cred că un conducător auto, chiar și din alt județ, care se apropie de intersecție nu vede 3 indicatoare de oprire care sunt reflectorizante, poziționate vizibil! La acest moment este exclus să nu fie văzute indicatoarele!”.

Cu toate acestea, chiar și după montarea celor trei indicatoare, au continuat să se producă evenimente rutiere grave în „intersecția morții”. O explicație este viteza cu care șoferii conduc până la intersecție, mai spune comisarul șef Mihai Mavriș. Ceea ce face ca următoarele măsuri, pe lângă prevenirea prin patrulare, să fie limitarea vitezei pe drumul județean: „Cred că este vorba de conduită, de aprecierea vitezei și cred că pe DN se circulă cu viteză superioară. Iar atunci când și pe drumul județean se circulă cu viteză superioară, iată, avem ingrediente pentru producerea unui accident. Noi și autoritățile cu atribuții în domeniu putem face mai mult și ne vom dirija eforturile pentru a preveni accidentele în zonă. Sunt și anumite amenajări rutiere pe drumul județean care calmează traficul, analizăm împreună cu administratorul drumului luarea unor măsuri de limitare mai severă a vitezei pe acest drum județean”, a precizat șeful Serviciului Rutier Neamț.

(C.I.)