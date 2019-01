Donarea de sânge la centrele din Neamț a decurs fără probleme și toți cei care s-au prezentat zilele acestea au putut dona. Marți, 15 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra Neamț chiar a fost aglomerat. Cu toate că sistemul informatic n-a funcționat, nicăieri în țară, din cauză că de la București n-a fost achitată ultima factură.

Soluția, la Neamț, a fost găsită imediat și nimeni din cei care au vrut să doneze sânge n-a fost întors de la ușă: “A fost, într-adevăr, o problemă ieri și câteva ore n-a funcționat sistemul. Dar, noi am înregistrat pe hârtie fiecare donator care s-a prezentat, apoi i-am introdus în sistemul informatic. N-a fost nici o problemă! Chiar am avut mulți donatori, 22 de persoane și pot spune chiar că în Neamț s-a depășit criza de sânge. Din decembrie până în prezent am avut zilnic chiar și 30 de donatori, am putut trimite sânge și la spitalele din Iași, de unde au fost multe solicitări”, a declarat dr. Victoria Marin, șefa Centrului de Transfuzii Sanguine Neamț. Lipsa sângelui în județ a fost o mare problemă în 2018, un an atipic fiindcă nici donatorii fideli nu s-au mai prezentat. (C.I.)