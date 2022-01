Cunoscutul fost jucător Florentin Petre este noul antrenor principal al CSM Ceahlăul Piatra Neamţ. El a fost prezentat oficial luni, 17 ianuarie, în cadrul unei conferinţe de presă.

”Suntem conștienți că începem un drum lung și greu. La începutul campionatului toată lumea se speria că Ceahlăul are cel mai bun lot, dar cum se întâmplă în fotbal, ceea ce este pe hârtie nu se materializează în teren. Am venit cu aceeași ardoare pe care o știți cu toții, exact ca jucător, cu aceeași pasiune. Vreau respect și disciplină. Am venit să câștig, am venit să fac performanță. (…) Avem o listă cu jucători care vor veni, pe care ne vom baza pe viitor. Important este să am calitate. Cei ce vor fi aleși vor fi obligați să câștige meciuri. De aia am venit, să câștig. Avem puține meciuri și trebuie să le câștigăm. Seria o cunosc foarte bine. Este una bună în care se investesc bani, sunt jucători cu calitate și echipe cu bani mulți”, a declarat Florentin Petre.

Pregătirea de iarnă se face în totalitate la Piatra Neamț, inclusiv un cantonament de două săptămâni, în perioada 31 ianuarie-12 februarie. Va fi şi un program de jocuri amicale, fiind deja stabilite 5 dintre acestea. Se mai caută adversari pentru 5 și 12 februarie. Amicalele stabilite vor fi cu CSM Ceahlăul U19 (29 ianuarie, Piatra Neamţ), AFC Odorheiu Secuiesc (19 februarie, nestabilită locaţia), Dante Botoșani (23 februarie, Piatra Neamţ), CSM Focșani (26 februarie, Piatra Neamţ) şi CSM Pașcani (5 martie, Piatra Neamţ). Primul meci oficial va fi pe 12 martie: CSM Ceahlăul-Ştiinţa Miroslava. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: CSM Ceahlăul Piatra Neamţ)