Daniel Harpa, președintele PSD Neamț a anunțat că în acest moment nu este stabilit candidatul PSD pentru primăria Piatra Neamț, dar că singurii doi posibili candidați sunt Adrian Niță și Dragoș Chitic.

„În fiecare zi Adrian Niță cu domnul Chitic împreună cu echipa care funcționează la municipiu fac întâlniri cu reprezentanții OSV-urilor (organizațiile secțiilor de votare), am fost și eu la două întâlniri și am discutat despre eventuala candidatură a domnului Chitic sau a domnului Niță, dar asta nu înseamnă că am ieșit cu un comunicat și gata, de astăzi am anunțat candidatul. Este posibil să îl avem candidat pe Adrian Niță sau este posibil să îl avem pe Dragoș Chitic. Ceea ce mă interesează pe mine și chiar îi felicit, este că au format o echipă foarte bună, toată echipa este foarte bună și vor face o surpriză plăcută la Piatra Neamț”, a afirmat Daniel Harpa, președintele PSD Neamț în emisiunea „Cafeaua de dimineață”.

Din declarația președintelui PSD Neamț a rezultat clar că nu sunt luate în calcul alte persoane, decât dacă cei doi vor renunța la candidatură într-un fel sau altul.

Cu același prilej a declarat că într-o săptămână va fi făcut public anunțul cu numele candidatului.

(Denisa Popa)