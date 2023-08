Venim, din nou, cu câteva sugestii de weekend, pentru a vă petrece timpul liber împreună cu familia și prietenii într-un mod relaxant și distractiv. Pentru cei care iubesc să-și petreacă timpul liber citind o carte, Librăria Humanitas din Piatra-Neamț vă invită la Zilele Cărților Deschise, astăzi, 26 august, între orele 10:00 -17:00, când aveți ocazia să cumpărați cărți cu un preț redus cu 20%, incluisv bestseller-uri și noutăți.

Festivalul „Tare ca Piatra” vă invită să faceţi nopţi albe în ştrandul tineretului din Piatra-Neamţ, la Mountain Beach, zona VIP, sâmbătă şi duminică, 26-27 august, între orele 20:00 şi 04:00. O veţi putea asculta pe Paulina (foto dreapta), care-şi caracterizează stilul muzical drept „pop electro astral”, băieţii de la Golan Hybrid vor veni cu un mix de muzică electronică, tonuri de jazz şi percuţii exotice, iar Gabriel Fereşteanu aka FERE, de la Pro FM, va întreţine atmosfera de distracţie.

Un party beats “Goodbye summer” susținut de DJ YzZy vă oferă clubul “The Stone” din Piatra-Neamț, sâmbătă noaptea, cu cocktailuri, shoturi, muzică și dans.

Primăria Roman în colaborare cu Cinema Nomade vă oferă o seară de film în aer liber, în Parcul Municipal Roman, sâmbătă, 26 august, de la ora 20:00, unde veți putea viziona drama muzicală “A star is born”, cu Bradley Cooper.

Pentru aceia dintre dumneavoastră care vă veți deplasa în Bacău, Festivalul Gastronomic susținut de îndrăgitul chef Cătălin Scărlătescu, până duminică, 27 august, în Parcul Cancicov este o variantă. Sub motto-ul “Din dragoste pentru gătit”, Chef Scărlătescu vă oferă posibilitatea de a degusta preparate din fructe de mare, burgeri, cartofi gătiți în moduri ingenioase, deserturi și alte surprize culinare.

Tot în Bacău, astăzi și mâine, 26-27 august, are loc “Open air – Blues in the garden festival”, ediția a IV-a, pe Stadionul Uzul din Dărmănești, începând cu ora 19:00. Pe scenă vor evolua Cristina Radu, Krissy Matthews, Ma Bessie and Her Blues Troupe și The Cinelli Brothers (Marea Britanie), Cros-Charles Mack (Statele Unite) și multe alte trupe.

Angela Croitoru