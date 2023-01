După ce la finalul anului trecut au fost pronunțate primele condamnări pentru cei care au luat mită în dosarul Ambulanța Neamț (amănunte puteți citi aici), magistrații din cadrul Tribunalului Neamț au aplicat și prima pedeapsă pentru dare de mită în aceeași cauză.

Cel vizat este un bărbat din Târgu Neamț care a dat bani pentru a-și cumpăra un post de șofer. Acesta încheiase un acord de recunoaștere a vinovăției ce a fost admis de instanță, astfel că a fost condamnat la un an și 6 luni de închisoare pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere. Bărbatul are de respectat mai multe obligații și trebuie să presteze un număr de 80 de zile de muncă neremunerată în cadrul Primăriei Târgu Neamț sau DGASPC Neamț.

“În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 96 Cod penal, atrage atenţia inculpatului Oglinzanu Mihai Marius asupra faptului că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere, obligaţiile stabilite sau dacă săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare“, conform Tribunalului Neamț.

Dosarul Ambulanța Neamț a ajuns în instanță la finele lunii octombrie 2022. Mai multe amănunte puteți citi aici.

