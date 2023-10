Școlile au termen până pe 20 octombrie să trimită la inspectoratul școlar situația centralizată a elevilor care trebuie să primească burse. Nu se face cerere pentru bursa de merit, lista se întocmește de diriginți.

Lista finală este trimisă la inspectorat, de școală, sub formă de machetă și trebuie să conțină detalii privind beneficiarii pe fiecare tip de bursă, plus o estimare a banilor necesari pe lunile septembrie și octombrie. Noul ordin privind bursele elevilor a intrat în vigoare aproape cu începerea noului an școlar, la 11 septembrie și primele burse vor fi achitate în 15 noiembrie.

Până atunci, Ministerul Educației a solicitat de la inspectorate aceste machete, completate pe toate paginile și trimise până la 25 octombrie, termen prevăzut și în metodologie la art. 23 și 24 (foto mai jos).

Anul acesta, bursa socială se poate cumula cu bursa de merit sau cu cea tehnologică. Valoarea minimă a burselor este de 450 lei lunar cea de merit și de 300 lei lunar cea socială și cea tehnologică. Un nou tip de bursă este cea olimpică, ce se acordă pentru performanțe deosebite la competiții și olimpiade naționale și internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Bursele de merit și tehnologică se acordă lunar doar luând în calcul zilele lucrătoare și liberele legale, nu și zilele de vacanță. În același timp, mai trebuie menționat că se acordă burse și elevilor din învățământul particular sau confesional.

C.I.