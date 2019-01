Finisajele contribuie semnificativ de mult la aspectul unei incaperi si ambientul pe care aceasta il creeaza. Pe langa mobila si accesorii decorative, tapetul poate fi unul dintre elementele care ii ofera incaperii mai multa personalitate si care, prin diversitatea de texturi, te poate ajuta sa aduci design-ul mai aproape de stilul tau personal. Specialistii in amenajari aleg aceasta forma de finisare a peretilor, datorita unor efecte pe care tapetul le poate avea intr-o incapere si a modului in care acesta poate sa avantajeze intreaga locuinta.

Iata care sunt avantajele tapetului si ce efecte uimitoare poate avea intr-o incapere:

Asigura un finisaj lipsit de imperfectiuni

Tapetul, in functie de modelul si pattern-ul sau, poate sa ascunda chiar si cele mai vizibile imperfectiuni ale unui perete. De asemenea, cu ajutorul tapetului potrivit poti sa jonglezi cu spatialitatea unei incaperi, oferindu-i mai mult volum si, in acelasi timp, mai multa luminozitate. Trebuie sa stii, in primul rand, ca aplicarea tapetului nu este o procedura atat de grea precum iti imaginezi, ci poate fi lipit cu mare usuinta pe suprafata peretelui. Tot ce ai nevoie sunt cateva instrumente de baza si un adeziv special, pe care il gasesti in magazinele de specialitate. Asadar, daca iti doresti sa ascunzi imperfectiunile unei incaperi sau, deopotriva, sa ii oferi mai multa valoare, tapetul este cea mai buna solutie pentru tine.

Poate transforma o simpla incapere intr-un peisaj

Daca nu esti familiarizat/a cu tipurile de tapet, atunci afla ca exista texturi naturale, care emita perfect lemnul, piatra, scoica sau matasea, texturi care ii pot oferi unei incaperi o naturalete aparte. Tapetul imprimat cu elemente din natura este o alegere buna pentru o incapere de mici dimensiuni, deoarece ii ofera spatialitate si continuitate, intr-un ambient natural si placut. Designerii incurajeaza folosirea tapetului 3D in spatiile largi, acolo unde intreg peretele poate fi transformat intr-o opera de arta. Tapetul 3D este varianta perfecta pentru momentul in care vrei sa schimbi ceva in incapere, fara sa cheltuiesti o avere pe corpuri noi de mobilier sau textile. Daca vrei o schimbare reala si cat mai spectaculoasa, decorarea incaperii cu un model de tapet interesant va aduce un plus design-ului din incapere si va anima placut atmosfera.

Tapetul este foarte usor de intretinut

Spre deosebire de lavabila, tapetul poate fi pastrat intr-o stare foarte buna, cat mai mult timp. Un mare avantaj pe care acesta il prezinta este faptul ca poate fi curatat usor, cu o perie sau o carpa moale, cu apa sau o laveta umeda, in cazul tapetului semilavabil. Durata lui de viata este mult mai bine apreciata decat cea a lavabilei clasice care, daca se murdareste, va trebui sa varuiesti intreg peretele. Cu un tapet de calitate, poti sta linistit minim 15-20 de ani, in cazul in care este bine intretinut. Mai mult de atat, impactul vizual este unul mult mai puternic decat cel pe care il ofera lavabila, indiferent de culoarea acesteia. Accesand link-ul, gasesti aici mai multe detalii despre cum sa alegi tapetul potrivit pentru locuinta ta, pentru a obtine un aspect placut din punct de vedere estetic. Gasindu-se intr-o varietate foarte mare de modele, texturi si culori, tapetul poate indeplini conditiile oricarui stil de amenajare interior. Daca, in timp, iti vei dori sa schimbi putin aspectul incaperilor, poti aplica cu usurinta un alt tip de tapet peste cel vechi, fara sa intampini probleme.

Exista multe metode prin care tapetul iti ofera posibilitatea sa te joci cu aspectul unei incaperi, sa creezi ambientul dorit si sa corectezi vizual anumite minusuri pe care le are spatiul, precum dimensiuni sau defecte ale peretilor. Un element decorativ extrem de versatil, care da dovada de multa practica si functionalitate, indiferent de suprafata pe care este aplicat.