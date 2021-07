Sezonul estival are, pe lângă caracteristicile specifice ale pandemiei și o constantă pe care am putut-o constata în fiecare an. Este vorba despre numărul extrem de mare de accidente, soldat cu victime omenești și pagube material. În ultimele șapte zile, numai în Moldova, am avut câteva accidente groaznice. În acest context, polițiștii nemțeni, împreună cu colegii din întreaga țară derulează campanii pentru prevenirea accidentelor rutiere, așa cum este și cea denumită „Viața are prioritate!”.

Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave, potrivit analizei efectuate de polițiștii nemțeni, sunt indisciplina pietonilor, viteza excesivă și abaterile comise de bicicliști.

În primele șase luni ale acestui an, 17 nemțeni și-au pierdut viața, în accidente produse pe drumurile publice din județ. În cele 62 de accidente rutiere, 50 de persoane au fost rănite grav și 29 au avut răni ușoare. Numărul accidentelor în care au fost implicați nemțeni a fost și mai mare dacă adăugăm și accidentele produse în alte zone din țară, cum a fost accidentul produs de curând la Dumbrava – Bacău, în care trei tineri și-au pierdut viața și o fată de 19 ani a fost grav rănită.

Ultimele acțiuni preventive au avut loc la sfârșitul acestei luni, în municipiile Roman și Piatra Neamț precum și în orașul Târgu Neamț.

„Pentru călătorii în siguranță, recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudenţă, să se asigurare şi să semnalizeze înainte de schimbarea direcţiei de deplasare și să crească distanţa de siguranţă între vehicule. Pentru a ajunge cu bine la destinație, vă recomandăm să conduceți preventiv, să respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor aflați în trafic. Poliţiştii sunt prezenți în stradă pentru siguranța și fluența traficului rutier”, precizează agent Georgiana Moșu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

