Duminică, 20 mai, s-au derulat partidele etapei a XXIV-a în Liga a V-a. În meciul vedetă al rundei, Vulturul Costişa a învins Bravo Bodeşti, cu scorul de 2-1 (0-0). Au marcat: Berbecariu şi Dumitraşcu/Nuţu.

“A fost un meci frumos cu multe ocazii de poartă din partea noastră. Ei au o echipă foarte bună, foarte bine aşezată în teren, dar cred că noi am fost mai motivaţi. S-a văzut şi prin joc că am fost mai buni. O victorie meritată!”, a declarat Dorel Berbecariu, reprezentantul formaţiei Vulturul Costişa.

“Un meci bun din punct de vedere tehnic. Un meci frumos. Am avut şi noi destule ocazii, am controlat repriza întâi. Au fost şi câte două bare pentru fiecare echipă. Ei şi-au dorit mai mult victoria, iar noi poate nu am tratat meciul cu suficientă atenţie. Am avut şi doi absenţi, dar asta nu scuză rezultatul. Adevărul este că echipele care joacă cu Bodeştiul îşi dau viaţa pe teren. Sunt mulţumit de jocul echipei”, a precizat Florin Busuioc, antrenorul echipei Bravo Bodeşti.

Într-o altă partidă importantă a rundei, Voinţa Dochia-Arsenal Văleni, oaspeţii s-au impus cu scorul de 4-1 (2-1). “Nu înţeleg de unde vine «legenda» că la Podoleni şi Dochia echipele practică un joc mai agresiv, la limita «sportivităţii». Mie, personal, cea mai «agresivă» echipă pe teren propriu mi s-a părut Bravo Bodeşti şi nu e doar părerea mea. Azi (duminică – n.red.), la Dochia, a fost un meci plăcut, de ambele părţi, cu faze frumoase, fără accidentări sau cartonaşe. Echipa gazdă a practicat un joc «curat», cu faze spectaculoase, însă noi ne-am dorit mai mult victoria, cele 4 goluri fiind marcate de golgeterii Sergiu Gugoaşă, Adi Cojocea, Claudiu Bălăiţă şi Alin Mihăila, co-autor la 3 dintre ele fiind Vlad Căutişanu. Ne gândim deja la meciul următor, de acasă, cu Stejarul Stăniţa, faţă de care avem de luat o revanşă (n.red. – în tur a fost 3-1 pentru Stăniţa) şi felicit ambele echipe pentru meciul jucat azi, cu faze frumoase şi goluri superbe”, a precizat Cristian Cocea, antrenor-jucător la Arsenal Văleni.

Şi Energia Pângăraţi a reuşit o victorie, e drept dificilă, pe terenul Voinţei Valea Ursului, scor 3-2 (3-2). “Am avut un meci foarte greu la Valea Ursului, deoarece am deplasat un prim 11 cu multe absenţe. Meciul s-a jucat în prima repriză, când după 5 ocazii singur cu portarul ale noastre, gazdele au reuşit să marcheze de 2 ori şi părea că meciul se îndreaptă către victoria lor. Am riscat, am schimbat sistemul de joc, cu 3 fundaşi şi 3 vârfuri şi, în doar 15 minute, am întors rezultatul la un 3-2 consfiinţit şi la finalul meciului. Cei de la Valea Ursului merită felicitări pentru implicare şi determinare, iar terenul, deşi cu o iarbă puţin cam mare, este o încântare pentru nivelul Ligii a V-a. Au marcat: Horciu, Cucu şi Pașcu”, a declarat Bogdan Radu, antrenor-jucător la Energia Pângăraţi.

Ozana Timişeşti, o altă formaţie fruntaşă a Ligii a V-a, a depăşit, pe teren propriu, Pinii Tarcău, cu scorul de 1-0 (0-0). “A fost un meci greu, datorită absenţelor, în timp ce echipa oaspete a venit cu cea mai bună formaţie. A fost un meci dominat în mare parte de echipa noastră, ei încercând să dea replica pe contraatac. A marcat Surdu”, potrivit paginii de Facebook a Ozanei Timişeşti.

Stejarul Stăniţa a reuşit un rezultat de egalitate pe terenul Viitorului Podoleni, scor 2-2 (1-1), dar reprezentanţii oaspeţilor reclamă arbitrajul ostil. “Un rezultat bun și muncit, dar ușor frustrant din pricina arbitrilor (…). Echipa adversă a beneficiat de nu mai puțin de 3 penalty-uri, mult prea uşor acordate. (…) Din nefericire, s-a produs un alt episod precum cel de la Costişa. Suntem foarte curioşi ce o să scrie arbitrul în raport. Noi ne facem jocul, dar e trist că depindem de aceste persoane care vin pornite împotriva noastră”, se notează pe pagina de Facebook a Stejarului Stăniţa.

Într-o altă partidă: Flacăra Brusturi-Siretul Doljeşti 1-2 (0-2). Moldova II Cordun a stat. La partida Voinţa Bozieni-Stejarul Ţibucani AJF Neamţ a notat “neprezentare”. Rezultate complete şi clasament – AICI. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Vulturul Costişa, Bravo Bodeşti, Arsenal Văleni, Energia Pângăraţi, Stejarul Stăniţa)