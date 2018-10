Constantin Dumitraşcu, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din Tarcău, a fost condamnat astăzi, 17 octombrie, la 4 ani şi jumătate de închisoare pentru nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive şi trafic de substanţe toxice. Povestea lui a făcut vâlvă în localitate acum 3 ani, când poliţiştii i-au făcut o percheziţie şi au ridicat o armă, muniţie, nişte dispozitive cu care se puteau confecţiona cartuşe, capcane, blănuri de animale, dar şi mercur şi stricnină. Tot “arsenalul” era folosit pentru braconaj, dovada fiind carnea de vânat găsită în casa bărbatului.

Constantin Dumitraşcu a fost cercetat, iniţial, sub control judiciar, iar abia acum, după 3 ani, a venit prima sentinţă, care poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău. Pedeapsa primită pentru cele 3 infracţiuni a fost, de fapt, de 3 ani şi 2 luni de închisoare, dar a ajuns la 4 ani şi jumătate prin revocarea suspendării executării unei alte sentinţe de 1 an şi 4 luni. În plus instanţa a dispus şi un an de pedeapsă complementară, precum şi confiscarea armei, muniţiilor, substanţelor şi obiectelor ridicate la percheziţie.

C.M.