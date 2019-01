Tot mai multi romani au inceput sa inteleaga de ce trebuie sa protejeze mediul inconjurator si au facut un pas in acest sens construindu-si locuinte din materiale naturale si facandu-le functionale fara sa implice costuri mari de energie electrica sau folosind in mod eficient resursele. Campaniile duse de diferite persoane publice sau de anumite organizatii nationale si internationale au inceput sa dea rezultate si in Romania, unde oamenii au devenit receptivi la necesitatile planetei.

Daca vrei sa-ti construiesti o casa noua, atunci ia in considerare sa ridici una ecologica si vei reusi sa economisesti bani la facturi luna de luna, plus ca vei sprijini lupta pentru o natura curata. Gandeste-te doar ce avant a luat tehnologia in ultima vreme si ca ai putea da o adevarata lovitura daca pur si simplu ai monta panouri presurizate, usor de gasit pe site-ul https://www.dbsolar.ro/panouri-presurizate, facilitand astazi incalzirea locuintei tale in orice anotimp.

Iata cateva sfaturi pe care nu trebuie sa le ignori cand iti construiesti o casa eco:

Materialele de constructie pentru casa vor fi neaparat ecologice si sustenabile, asa ca trebuie sa reduci pe cat posibil impactul asupra mediului inconjurator. Desigur, poti opta pentru lemn din bambus, baloti de paie, cheresteaua reciclabila, cadrele de beton, panourile tip sandwich, blocurile BCA etc. Realizarea acestor produse trebuie insa sa se realizeze prin metode neinvazive; Panourile solare reprezinta cea mai buna alegere pentru a produce si a asigura necesarul de energie electrica din casa, asa ca poti cauta pe site-ul dbsolar.ro si eventual sa achizitionezi aceste produse care te vor ajuta sa reduci foarte mult factura la curent electric, la cea de gaze sau la apa. Aceste panouri pot fi instalate usor, nu trebuie sa ceri autorizatie si nu necesita costuri mari de intretinere; Tine cont de faptul ca izolarea locuintei trebuie sa fie pe primul plan deoarece in acest mod vei spori confortul interior al familiei tale. Poti opta pentru cele doua tipuri de izolare, interioara si exterioara, sau doar pentru una dintre ele. In primul caz insa s-ar putea ivi o problema, aceea ca peretii nu pot respira. Ai grija ce materiale folosesti pentru izolare si cine ti le monteaza. O treaba prost facuta s-ar putea sa te coste mai multi bani pentru a o reface mai tarziu; O idee inovatoare este realizarea acoperisului verde, cu pamant si vegetatie, care poate retine precipitatiile. Daca nu iti place ideea, atunci poti oricand sa nu uiti ca exista si alte solutii pe care le poti pune in practica. De exemplu, teracota este in continuare una dintre optiunile majoritatii locuitorilor din mediul rural si nu numai; Nu uita nici de procesarea propriilor deseuri organice. In proiectul constructiei poate fi prevazuta o enclava situata sub casa. Aceasta va fi curatata cam de doua ori pe an, iar tu te poti bucura de faptul ca participi activ la mentinerea unui mediu inconjurator curat.

In concluzie, a trai intr-o casa ecologica inseamna a fi constient de responsabilitatile pe care le ai fata de urmasi si fata de planeta pe care locuiesti.