În peisajul politic populat de candidați doritori să ocupe funcția de primar la Piatra Neamț, Vasile Panaite vine cu un dosar bine garnisit.

Acum, la vârsta de 53 de ani, crede că este omul potrivit să conducă municipiul Piatra Neamț, având suficientă experiență administrativă, chiar dacă nu are încă un partid în spate.

Vasile Panaite a fost primar al comunei Dragomirești timp de 13 ani, în perioada 2004-2017, iar după cele aproape 4 mandate, a fost ales prefect al județului Neamț, pentru aproximativ un an, în perioada aprilie 2017- martie 2018. După demiterea sa din funcția de prefect, în noiembrie 2020, el a fost numit de Guvernul Orban, secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, unde și-a desfășurat activitatea timp de 10 luni.

”Fără falsă modestie, cred că sunt unul dintre puținii locuitori ai județului Neamț care poate să îmbine cele trei calificări, să-i spunem așa. Am reprezentat administrația publică locală aproximativ 4 mandate la comuna Dragomirești, ca primar, am fost prefect, și știm foarte bine, se poate verifica acest lucru, cu performanțe pe indicatorii ministerului, dintre cele mai notabile, în cariera unui prefect de Neamț și în aceeași măsură, pot să spun că am fost și secretar de stat, circa 10 luni, perioadă în care mi-am făcut datoria de reprezentant al județului Neamț, zic eu cu cinste”, a declarat Vasile Panaite.

În cursa electorală pentru cea mai populată localitate din județul Neamț mai există câțiva candidați anunțați:

-Andrei Carabelea, actualul primar al municipiului Piatra Neamț – candidat din partea PNL

-Adrian Niță, actualul prefect al județului Neamț – candidat din partea PSD

-Constantin Băltog – candidat din partea S.O.S

-Marius Loredan Popa – candidat din partea AUR

Denisa Popa