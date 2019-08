Ediția din acest an a ”Zilelor Orașului” Târgu Neamț, ce va avea loc în perioada 6-8 septembrie, va avea ca temă, la propunerea primarului Daniel Harpa, promovarea talentelor locale. Dacă în anii trecuți evenimentul a fost organizat în Parcul Cetate în 2019 el se va desfășura în parcul de la Casa Culturii, unde vor crea atmosferă doar tinerele talente locale, tema de anul acesta fiind mai mult decât sugestivă: “Oamenii locului”. Edilul a explicat că decizia este influențată de dorește să facă economii la buget, dar şi de opiniile unor cetățeni ai urbei.

“Pentru anul 2019 ne-am gândit la un nou concept de eveniment în ceea ce privește ”Zilele Orașului”. Ne dorim să punem în valoare comunitatea locală, începând de la tinerele talente, continuând cu producători locali şi organizații active care să-și prezinte activitatea. Ne dorim ca acest eveniment să fie despre Târgu Neamț și oamenii de aici, să promovăm oferta educațională din zonă, să ne mândrim cu toții de cei care au reprezentat cu cinste orașul la diverse evenimente sau concursuri. De aceea am ales şi tema „Oamenii locului” pentru această ediție. Încă lucrăm la propunerile de activități, dar vă pot spune că vor multe competiții sportive, prezentări ale producători locali, spectacole cu trupele, ansamblurile şi grupurile artistice care activează la nivel de oraș, se vor acorda premii pentru merite deosebirile pentru anul care a trecut, vor fi expoziții, lansări de carte, un concurs de fotografie etc. Locațiile vor fi multiple, respectiv Parcul de la Casa Culturii, stadionul, Casa Culturii sau Sala de sport de la Colegiul Național. Am ascultat opinia cetățenilor de bună credință și venim cu această propunere de a pune în valoare ce avem noi mai frumos și mai bun la nivel de comunitate”, ne-a declarat primarul Daniel Harpa.

C.T. STURZU