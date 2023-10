A S Roma este una dintre cele mai iubite echipe de fotbal din lume. Echipa din capitala Italiei are fani pe tot globul, iar în ultimii ani a reușit să le ofere acestora câteva momente de satisfacție. Sub comanda lui Jose Mourinho, Roma a câștigat UEFA Conference League în 2022 și a jucat finala Europa League în 2024, pierzând trofeul în fața celor de la FC Sevilla.

În prezent, AS Roma vrea să obțină o calificare în grupele UEFA Champions League, lucru pe care nu l-a reușit sub comanda lui Mourinho. Portughezul se află sub presiune, după ce a adunat doar opt puncte din primele 7 etape, iar clasarea pe locul 12 nu este deloc una care să ofere încurajări fanilor. Cu toate acestea, lucrurile se pot schimba foarte rapid!

AS Roma poate să termine în top 4

Cu un lot din care fac parte oameni importanți, precum Diego Llorente, Chris Smalling, El Shaarawy, Renato Sanches, Paulo Dybala sau Romelu Lukaku, AS Roma a început sezonul visând chiar la titlul de campioană. Cu toate acestea, echipa lui Mourinho nu a avut parte decât de două victorii în primele 7 etape, astfel că visele de titlu au toate șansele să rămână doar vise.

Pe de altă parte, cotele la pariuri sportive online pe sportingbet.ro sunt unele foarte interesante, atunci când vine vorba despre șansele celor de la AS Roma să-și salveze sezonul printr-o clasare care să le permită accesul în grupele UCL. Bookmakerii le oferă romanilor o șansă excelentă de clasare în top 4. Iată cum se prezintă clasamentul cotelor, la acest capitol:

Inter Milano – cota 1,02 AC Milan – cota 1,15 Napoli – cota 1,25 Juventus – cota 1,25 Atalanta Bergamo – cota 3,00 AS Roma – cota 3,75 Lazio Roma – cota 6,00

Așadar, în ciuda startului fals de sezon și a faptului că este implicată și în Europa League, ceea ce va expune lotul accidentărilor și epuizării fizice, AS Roma are o șansă bună să termine între primele 4 echipe din Serie A. Cota 3,75 este una care sugerează că Roma nu poate fi, în niciun caz, exclusă din calcule. În același timp, ea este suficient de mare pentru a tenta pariorii aflați în căutarea unor oportunități excelente de profit.

Dacă ești atras de cotele oferite de către bookmakeri pe succesele celor de la AS Roma, este important să ții cont de faptul că acestea pot să se modifice de la etapă la etapă. În funcție de rezultatele înregistrate, cota pentru clasarea Romei între primele 4 cluburi din Serie A, la finalul campionatului, poate să crească sau să scadă. Alege să mizezi imediat pe “Capitolini“ și să profiți de oportunitățile existente.

În concluzie, deși startul de sezon a fost unul foarte slab pentru AS Roma, Jose Mourinho este considerat de către bookmakeri drept omul potrivit pentru a duce echipa între primele 4. Competiția dură din Serie A poate fi, însă, un impediment important în calea succesului romanilor, iar portughezul are nevoie să dea dovadă de inspirație pentru a aduce satisfacție fanilor și pariorilor care merg pe mâna sa.

Sursa foto: Unsplash.com