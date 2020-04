Spitalul Târgu Neamţ are o situaţie bună în privinţa materialelor sanitare de protecţie. Multe dintre acestea provin din donaţii ale persoanelor juridice sau fizice, dar un sprijin important a fost oferit şi de primărie. Mai puţin de ministerul Sănătăţii!

“Pe lângă donaţiile pe care le-au făcut persoane fizice şi juridice, am achiziţionat şi noi, chiar acum ceva timp 20.000 de măşti. În ultimele două săptămâni, am cumpărat multe echipamente. Suntem obligaţi ca, în fiecare dimineaţă, să raportăm lista cu echipamente pe care le avem în stoc şi care s-au consumat. În principiu, avem de toate, începând de la bonete, măşti de mai multe feluri, chirurgicale, triplu stratificate sau FFP2. Îmi pare rău să spun, dar de la minister am primit o dată 25 de măşti şi acum ultima oară 50 de măşti. 75 de măşti în total. În rest, noi le-am procurat, ori prin forţele proprii, ori din donaţii. Avem viziere, avem ochelari de protecţie, combinezoane. Acum, Sofiaman ne sprijină şi au cumpărat material impermeabil, din care ne vor face combinezoane ce pot fi decontaminate şi apoi refolosite. Au dat în producţie 1.000 de combinezoane ce nu vor fi de unică folosinţă şi le vom putea utiliza de mai multe ori. Ni s-au adus şi cizme de cauciuc. Personalul medical trebuie să înţeleagă că avem echipamente, dar trebuie să ne asumăm responsabilitatea şi să respectăm metodologia, protocoalele pe fiecare secţie în parte şi să fim uniţi, să ne protejăm şi pe noi, dar şi pe ceilalţi. Am făcut instructaj cu fiecare secţie în parte, cu fiecare angajat în parte şi au semnat. Cel mai important este să respectăm protocoalele de protecţie şi totul va fi bine”, a declarat dr. Alexandru Pătraşcu, managerul spitalului.

El a adresat public mulţumiri celor care s-au implicat, direct şi indirect, în sprijinirea spitalului: „Aş vrea să mulţumesc comunităţii din Târgu Neamţ, pentru donaţiile pe care le-am primit, mulţumesc primăriei şi consiliului local, şi în special domnului primar, pentru sprijinul financiar acordat! Îi asigur pe toţi că voi face tot posibilul, astfel încât comunitatea noastră să aibă încredere în spitalul nostru şi să se adreseze cu toată încrederea. Mulţumesc pentru susţinerea pe care o am din partea primăriei şi în special a domnului primar! Dacă vom fi o comunitate puternică şi unită vom depăşi această perioadă”.

Daniel Harpa, primarul de Târgu Neamţ, a comunicat că, în ultimele două luni, s-au alocat, de la bugetul local, aproximativ 10 miliarde de lei vechi. „Cu bani de la bugetul local s-au achiziţionat containere pentru decontaminare, s-a plătit pentru achiziţionarea aparatului de testare pentru COVID-19 şi pentru cele 1.800 de teste (435.000 de lei), s-au alocat bani pentru reabilitarea Policlinicii (540.000 lei), lucrările la acoperiş fiind deja finalizate, urmând să continuăm lucrările pentru reabilitarea termică în funcţie de prelungirea sau nu a stării de urgenţă şi vom continua investiţiile în interiorul Ambulatoriului, cu tot ce înseamnă modernizarea şi reabilitarea cabinetelor. Banii pentru investiţiile în interiorul Ambulatoriului provin dintr-un proiect european, în valoare de aproximativ două milioane de euro”.

Daniel Harpa a făcut şi un apel către cadrele medicale şi către conducerea spitalului la reconciliere şi unitate: „Referitor la unele declaraţii şi informaţii apărute în spaţiul public legate de unele neînţelegeri dintre unele cadre medicale din spitalul nostru fac un apel la înţelegere, la o mai bună colaborare în folosul pacienţilor, a comunităţii şi a imaginii instituţiei medicale. Pe mine mă interesează partea administrativă a spitalului, nu orgoliile unora. Voi susţine în continuare investiţiile în spital, astfel încât şi cadrele medicale să-şi poată desfăşura munca în condiţii optime, dar şi pacienţii să aibă parte de servicii medicale de calitate şi un tratament bazat pe respect din partea cadrelor medicale. Nu ştiu care sunt interesele unora care lovesc în spital şi vor să păteze imaginea, dar vă asigur că mă voi implica direct dacă vor mai apare neînţelegeri între cadrele medicale. Acum avem mai mult ca oricând nevoie de unitate şi înţelegere, să punem toţi umărul să trecem cu bine peste această perioadă”. (C.T. STURZU)