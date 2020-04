La Piaţa Agroalimentară Târgu Neamţ preţurile la legume, fructe, carne sau brânzeturi au rămas la fel ca anul trecut, deşi în mai toate magazinele din oraş s-au majorat la multe dintre alimentele de bază sau la produsele de uz casnic. Preţurile din Hala de legume şi fructe sunt următoarele: 1 kg de cartofi 2,50-3 lei, 1 kg de ceapă 4-5 lei, 1 kg de morcov 3 lei, 1 kg de varză 3 lei, 1 kg de ridichi 4 lei, 1 kg de roşii 8 lei.

“Noi nu am mărit preţurile, pentru că nu avem de ce. Ba putem spune că la unele produse am şi micşorat preţurile. Cine spune altceva, spune minciuni. Că am citit pe Facebook că noi la piaţă am mărit preţurile. Să vină să vadă cu ochii lor, să se convingă”, ne spune o doamnă, producătoare de legume.

În hala de carne şi lactate situaţia este la fel. Preţurile au rămas neschimbate de anul trecut. “Preţurile sunt ca anul trecut”, ne spune o altă doamnă, comerciant de carne. “Cum să majorăm preţurile, mai ales în această perioadă. Nu avem cum. Vânzarea şi aşa a scăzut. Noi nu jupuim pielea de pe om, aşa cum fac alţii cu magazine”. Aici, 1 kg de pulpă viţel costă 25 lei, 1 kg de pulpă de porc 24 de lei, 1 kg de costiţă afumată 25 de lei, 1 kg de carne tocată amestecată 18 lei. În zona de lactate situaţia este asemănătoare. Preţurile nu au crescut. 1 kg de caş costă 20 de lei, iar 1 kg de brânză burduf costă tot 20 de lei.

“Piaţa Agroalimentară din Târgu Neamţ va rămâne în continuare fidelă târgnemţenilor şi nu numai. Preţurile în această perioadă nu au crescut, spre deosebire de alte locaţii din zonă, iar conducerea pieţii, respectiv societatea Civitas, cea care o administrează, este permanent preocupată de asigurarea condiţiilor de igienă şi dezinfecţie, cât şi a serviciilor de calitate, ce trebuie să vină în sprijinul cumpărătorilor şi al comercianţilor. Târgnemţenii trebuie să sprijine afacerile locale, să cumpere produsele acestora, astfel încât să-i ajutăm să treacă peste această perioadă”, ne-a declarat primarul Daniel Harpa. (C.T. STURZU)