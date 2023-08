Noul program introdus în structura anului școlar din 2022 și intitulat „Săptămâna verde” ar putea beneficia de bani de la bugetul de stat. Similar programului „Școala altfel”, cel dedicat activităților de protecție a mediului se derulează în aceleași condiții. Elevii nu fac cursuri timp de o săptămână, ci tot felul de activități, inclusiv excursii, prin care învață și aplică principiile pentru un mediu sănătos. Dar, aceste activități pentru elevi înseamnă bani de la părinți, iar Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat marți, 22 august, că există posibilitatea ca și statul să contribuie. „Vom dezvolta acest program al Săptămânii verzi, am preluat feed-backul după primul an de implementare, ştim cu toţii că începutul nu e niciodată simplu şi nici perfect. Aşa că tot feed-backul pe care l-am primit din şcoli şi din societatea civilă va fi luat în calcul. Mai mult, în parteneriat cu Ministerul Mediului şi prin intermediul Administraţiei Fondului pentru Mediu ne dorim ca în acest an să existe şi un sprijin financiar pentru şcoli în aşa fel încât activităţile care presupun deplasări sau resurse care costă, să fie susţinute prin intermediul acestor fonduri distribuite prin intermediului Ministerului Educaţiei, în parteneriat cu Administraţia Fondului pentru Mediu”, a spus ministrul Educației la festivitatea de încheiere a campaniei „Reciclăm în România” organizată de Ministerul Mediului. Nici programul „Școala altfel”, care se derulează de mai mulți ani, nu este finanțat de minister.

O organizație a părinților a lansat în 15 august o petiție pentru scoaterea din structura anului școlar a celor două programe, Școala altfel și Săptămâna verde. Petiția (captura foto) a strâns aproape 2.200 de semnături, iar inițiatoarea, Irina Trăistaru aduce mai multe argumente. Între acestea, unul se referă la faptul că cele două programe, ce se derulează câte o săptămână și trebuie alese de școli în perioade diferite, fragmentează și mai mult anul școlar împărțit în 5 module, iar altul că „irosesc timpul elevilor și încarcă bugetele părinților, putând totodată genera efecte discriminatorii grave între elevi, întrucât unii părinți nu își permit să achite costurile excursiilor și ale vizitelor la muzee și obiective turistice organizate în aceste săptămâni”, având în vedere că participarea elevilor la activități este obligatorie, altfel se aleg cu absențe.

C.I.