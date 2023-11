Luni, 4 decembrie 2023, în intervalul 10-14, persoanele cu handicap manifestează în Parcul Izvor, în fața Camerei Deputaților, pentru a-și cere drepturile, iar Asociația Nevăzătorilor din România se alătură acestei inițiative a Consiliului Național al Dizabilității din România.

Nu am vrut să ajungem aici. Am căutat dialogul, am apelat insistent la autorități pentru a rezolva problemele foarte grave pe care le avem. Din păcate, a fost fără folos, căci forurile decizionale ne-au tratat doar cu amânări și promisiuni.

De aceea, într-o încercare disperată de a zdruncina indiferența față de nemulțumirile persoanelor cu dizabilități, am decis să ieșim în stradă. Nu am mai făcut-o de mulți ani, nu am fi făcut-o nici acum. Dar am ajuns la capătul răbdării! Poate că așa vom fi în sfârșit auziți, poate că așa cei ce iau decizii în România vor observa că existăm și vor înțelege că nu putem fi tratați ca cetățeni de mâna a doua.Avem patru revendicări: indemnizații majorate, pensii calculate corect, tehnologie asistivă subvenționată și accesibilizare.

1. Majorarea imediată a indemnizației de handicap

În ultimii zece ani, costul vieții a crescut, iar inflația a depășit toate prognozele. În fața acestei situații, statul a majorat substanțial toate formele de sprijin social pe care le acordă. Toate, mai puțin una: indemnizația de handicap! Astfel, oameni dintr-o categorie prin excelență vulnerabilă sunt dați pur și simplu la o parte, ca și cum nu ar face parte din societatea românească.

2. Revizuirea de urgență a calculului pensiilor pentru nevăzători

Noua lege a pensiilor, votată de către Parlament, prejudiciază grav o singură categorie de beneficiari: nevăzătorii. În pofida evidenței și a promisiunilor de remediere a acestei inechități majore, amendamentul pe care l-am propus a fost ignorat.

Consecința, în ordine concretă, este că angajații deficienți de vedere, și-așa puțini, sunt nevoiți să se pensioneze până la sfârșitul acestui an, altfel pensia pe care o vor primi se va înjumătăți.

3. Subvenționarea tehnologiei asistive

În toate țările din Uniunea Europeană, statele acordă subvenții persoanelor cu dizabilități la achiziționarea aparatelor și echipamentelor indispensabile pentru depășirea handicapului. În toate, mai puțin în unul: România!

Fără soluțiile tehnologice care i-ar putea ajuta, oamenii cu handicap sunt împiedicați în eforturile lor de a se educa, de a munci, de a duce o viață independentă.

4. Accesibilizarea mediului informațional și fizic

Integrarea socială presupune înainte de orice, pentru persoanele cu dizabilități, autonomie personală și acces deplin la informație. Pentru că au înțeles și și-au asumat acest imperativ, statele europene au adoptat directive prin care se instituie obligativitatea accesibilizării spațiului public. România le-a semnat, dar nu le-a pus în practică.

Lipsa accesibilității înseamnă pentru persoanele cu dizabilități limitarea abuzivă a posibilităților de a trăi și a se dezvolta conform propriilor aspirații.

Am vrea ca toată lumea să înțeleagă că, prin revendicările noastre, nu cerem favoruri, ci doar dreptul la o viață demnă și la egalitate de șanse, în acord cu prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin legea 221/2010.

Vă așteptăm așadar luni, 4.12.2023, de la ora 10, în Parcul Izvor.

Fiți alături de noi! Arătați că vă pasă de persoanele cu dizabilități!

Comunicat de presă