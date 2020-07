Primarul comunei Borca, Ovidiu Geo-Niță, a anunțat astăzi, 9 iulie, în cadrul emisiunii Cafeaua de dimineață de la Mesagerul de Neamț că nu va mai candida pentru un nou mandat la alegerile locale din acest an.

Ovidiu Geo Niță este la al doilea mandat în fotoliul de primar la Borca, în anul 2016 el candidând din partea Uniunii Naționale pentru Progresul României și câștigând cu 48,39% din voturile valabil exprimate.

„Am luat decizia mai demult: Ovidiu Niță nu va mai fi candidat la primăria Borca. Am făcut parte din proiectul lui Culiță Tărâță în care mi-am pus toate speranțele. Am fost considerat o țintă, pentru că am fost considerat copilul de suflet al lui Culiță Tărâță. Din momentul când dânsul n-a mai fost, a trebuit să-mi iau calul de hățuri, cum se spune, și să încerc singur să mă descurc. Am făcut-o, dar am devenit unul din primarii incomozi din județ”, a declarat primarul comunei Borca, Oviu Geo-Niță.