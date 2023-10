De Ziua Internațională a Reducerii Riscurilor la Dezastre ce este marcată în fiecare an pe 13 septembrie, va avea loc un exercițiu în caz de cutremur în care vor fi implicate toate unitățile școlare din județul Neamț. „Această activitate are ca scop conștientizarea riscului dar și formarea deprinderilor pentru a putea acționa corespunzător în cazul producerii unui astfel de eveniment”, anunță ISU Neamț, coordonatorul acțiunii. Exercițiul începe la ora 09:50, iar după anunțarea cutremurului copiii se vor adăposti sub bancă, masă, grindă sau tocul de la ușă.

În cazul în care sunt persoane ce au fost surprinse pe hol, se recomandă ca acestea să se așeze în poziția ghemuit cu mâinile deasupra capului lângă peretele interior, îndepărtându-se de ferestre. În etapele acțiunii este inclusă și evacuarea copiilor din clase (cu recomandarea de a-și acoperi capul cu o carte sau ghiozdanul) după ce cadrul didactic s-a asigurat că se poate efectua în condiții de siguranță, precum și efectuarea prezenței elevilor, pe clase, la locul de evacuare (stabilit) și înștiințarea conducerii unității de învățământ.

De menționat este faptul că nu vor fi acționate mijloacele de alarmare a populației, sirene electronice sau electrice, ci semnalul începerii exercițiului va fi stabilit la nivelul unității școlare, sonerie, clopoțel, etc. Tot cu ocazia Zilei Internaționale a Reducerii Riscurilor la dezastre, în intervalul orar 12:00-19:00, va fi organizată Ziua Porţilor Deschise în subunităţile ISU din Piatra Neamţ, Roman, Târgu Neamţ, Poiana Teiului.

(G.S.)