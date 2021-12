În urmă cu aproape două săptămâni se anunța că municipiul Piatra Neamț, ca de altfel toate municipiile reședință de județ, va primi suma de 5 milioane de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. Primăria Piatra Neamț și primarul Andrei Carabelea au ales ca această sumă de bani să fie folosită pentru scăderea datoriei publice a orașului. Cele 5 milioane date de Guvern, plus încă un milion de lei din bugetul local sunt folosite pentru a achita o parte din creditul garantat de municipiul Piatra Neamț pentru SC Perla Invest. Prin această măsură, gradul de îndatorare a municipiului scade cu șase procente, de la 29% la 23%.

Care este datoria municipiului Piatra Neamț?

Subiectul datoriei municipiului Piatra Neamț a acaparat aproape orice discuție despre investițiile din această urbe și a creat probleme uriașe actualei echipe din primărie. La întrebarea „De ce nu se investește în proiectul…” era invariabil „Datoriile sunt prea mari, nu avem bani / nu putem accesa fonduri”.

Într-o analiză publicată de Mesagerul de Neamț la începutul lunii februarie a acestui an concluziona că „Un calcul aproximativ ne arată că sunt 130.000.000 lei de plătit pentru creditele de la BCR și CEC, plus cele 500.000 lei lunar pentru creditul pe telegondolă, care înseamnă 1,2 milioane euro pe an. Deci, undeva la 140.000.000 lei, plus nu știm exact cum stăm cu dobânzile rescadențate la BCR”.

Gravitatea situației era recunoscută în martie și de noul primar al municipiului, Andrei Carabelea, care declara la emisiunea Cafeaua de dimineață: „La Piatra Neamţ nu există un echilibru bugetar, care ar trebui să fie dat de raportul între bugetul pentru buna funcţionare a primăriei şi a oraşului şi bugetul pentru investiţii, pentru că avem o datorie publică enormă. Datoria publică este tot la nivelul salariilor, undeva la 30% din buget. Nu aş regreta nimic dacă m-aş uita în zare şi aş vedea ceva concret. Dar nu văd decât bani daţi pe centrale termice dezafectate, bani daţi pe toaletări de arbori, pe cosit iarbă şi pe borduri. Această datorie publică afectează extrem de mult echilibrul bugetar”. În contextul în care aproape 60% din bugetul municipiului era reprezentat de salarii și plata ratelor la datorii, devine clar că nu se poate vorbi despre investiții viitoare serioase.

Ce reprezintă creditul firmei Perla Invest?

Aceeași analiză făcută de Mesagerul de Neamț ilustrează ce a reprezentat de fapt creditul luat de SC Perla Invest SRL, societate a municipalității, pentru instalarea telecabinei, telescaunului și celorlalte construcții aferente. „El este accesat la ALPHA Bank, în februarie 2007, în același an cu al doilea credit făcut la BCR. Valoarea sa este de 40 de milioane de lei și avea termen de rambursare al împrumutului luna februarie 2025. Pentru ca banca să acorde împrumutul, garanta, cine altcineva?, municipiul Piatra Neamț, cu veniturile sale!”. Dar acesta nu a fost decât începutul. „În 2009, când și-au dat seama cei din Primărie că nu mai pot plăti ratele la BCR, s-a cerut denominarea creditului din lei în euro, considerat mai stabil și cu dobânzi mai accesibile. Aparent. În acel moment consemnăm că erau de rambursat 9.378.663 euro, la o dobândă EURIBOR 1M +5% pe an”, notează aceeași sursă. Din acest moment încep marile probleme. Perla Invest nu reușește să plătească creditul, pentru că nu are cu ce. Perla Invest intră în insolvență în 2016 și datoria sa este preluată, previzil și contractual, de Primăria Piatra Neamț. În acest moment are loc o renegociere cu Alpha Bank prin care „se bate palma unei înțelegeri care să dea dreptul folosirii telegondolei de către Perla Invest, înțelegere parafată în august. Atunci este preluată plata creditului, acum de 42.164.261 lei (mai mare decât suma împrumutată inițial!!!) în următoarele condiții: achitarea a 10% din valoarea creanței și 86 de rate lunare egale succesive de câte 500.000 RON fiecare, termenul final de rambursare fiind octombrie 2023”.

În acest context, decizia administrației de a folosi fondurile primite de la Guvern pentru a mai scădea din datoria municipalității pare de înțeles. Conform informațiilor furnizate de primărie, din creditul contractat pentru telegondolă mai rămân în prezent de achitat aproximativ 3 milioane de lei. Scăderea gradului de îndatorare este un deziderat bun mai ales dacă este apoi însoțit de o politică de investiții de care municipiul are mare nevoie.

ZCH