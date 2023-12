Mihail Popescu, fost șef al Serviciului Achiziții din cadrul Consiliului Județean Neamț, a fost găsit vinovat de fapte de corupție, fiind condamnat la închisoare cu executare. Decizia a fost luată de magistrații Tribunalului Bacău, unde Popescu a fost judecat pentru abuz în serviciu. Condamnarea sa la 6 ani de închisoare vine însă ca urmare a unei fapte comise când acesta avea calitatea de director la Administrația Bazinală de Apă Siret.

„În temeiul art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (două acte materiale), pentru săvârşirea infracţiunii de “abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, condamnă pe inculpatul. POPESCU MIHAIL, la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare. În baza art. 67, alin. 1 C. pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b C. pen. (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul art. 66, alin. 1 C. pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66, alin. 1 lit. a şi b C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65, alin. 1 şi alin. 3 C. pen”, conform instanței. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

În același dosar, Maria Diaconescu și Anca Mirela Chiochiu, angajate ale ABA Siret, au fost găsite vinovate de complicitate la abuz în serviciu și au primit pedepse cu suspendare de 2 ani și 6 luni, respectiv 3 ani de închisoare.

Procurorii DNA i-au acuzat pe cei trei că nu ar fi dispus rezilierea unor contracte atribuite unei firme pentru nerespectarea obligațiilor contractuale. Concret a fost vorba de lucrări de amenajare a albiei râului Țiganca, din comuna Ion Creangă și a râului Albuia din localitatea Rotunda, comuna Doljești (amănunte aici).

