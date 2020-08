Astăzi, 17 august, Maria Vrînceanu, consilier local PNL şi-a depus candidatura ca independent pentru Consiliul Local Târgu Neamţ.

Maria Vrînceanu a fost consilier local PNL două mandate şi jumătate şi este membru de partid din anul 2006. În ultimii şase ani a fost singura voce a opoziţiei în legislativul târgnemţean, fapt remarcat chiar şi de unii lideri PSD.

Explicația de ce nu candidează pe listele PNL ne-a oferit-o chiar Maria Vrînceanu: „Candidez independent la Consiliul Local Târgu Neamţ pentru că doresc să fac în continuare politica cetpțeanului. Am ales să candidez deoarece partidul din care am făcut parte şi pentru care am muncit atâţia ani a considerat să mă pună pe un loc neeligibil pe lista Consiliului Local. Asta e răsplata pentru opoziţia pe care am făcut-o în cadrul Consiliului Local şi pentru munca mea de partid. Cetăţenilor din Târgu Neamţ le transmit doar atât: să voteze în cunoştinţă de cauză şi-şi aleagă consilierii care-i reprezintă cu adevărat şi în care au încredere”.

Despre decizia colegei sale din PNL Târgu Neamţ, Andrei Aciocârlănoae, preşedintele organizaţiei şi candidatul liberalilor la funcţia de primar al oraşului ne-a declarat: „E alegerea sa, dar îşi avea locul ei în echipă. Chiar nu ştiu ce anume a determinat-o să ia această decizie. Probabil în urma unor conflicte cu unii colegi. Păcat. Chiar îi urez succes şi o respect în continuare. Uşa PNL-ului va rămâne deschisă pentru dânsa”.

C.T. STURZU