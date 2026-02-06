SANATATEACTUALITATENEAMȚ

ISU Neamț. Control inopinat la Psihiatrie, Spitalul Județean Piatra-Neamț: deficiențe pe evacuare și accesul autospecialelor. Amendă 2.500 lei și 4 avertismente

de Vlad Bălănescu

ISU Neamț. Control inopinat la Psihiatrie, Spitalul Județean Piatra-Neamț: deficiențe pe evacuare și accesul autospecialelor. Amendă 2.500 lei și 4 avertismenteUn control inopinat desfășurat astăzi, 6 februarie, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Piatra-Neamț a scos la iveală mai multe nereguli care țin de siguranța în situații de urgență, potrivit constatărilor făcute de echipa de control.

Conform informării, principalele probleme identificate se referă la iluminatul de securitate care este asigurat doar parțial, ușile de pe căile de evacuare, dotate cu sistem de închidere electromagnetic, nu au butoane de decuplare, astfel încât evacuarea să se poată realiza în condiții optime, în plus nu sunt asigurate condițiile de acces pentru autospecialele de intervenție la obiectiv.

Neregulile au fost sancționate cu o amendă modică în cuantum de 2.500 lei și 4 avertismente.

Specialiștii atrag constant atenția că iluminatul de securitate și funcționarea corectă a căilor de evacuare sunt elemente esențiale în evacuarea rapidă a pacienților și a personalului, iar accesul autospecialelor poate face diferența în primele minute ale unei intervenții.

Cum s-a desfășurat controlul

În timpul acțiunii, cadrele medicale au participat la simularea evacuării, exersând procedurile necesare pentru protejarea pacienților și limitarea riscurilor în caz de incendiu sau alt incident major. Scopul principal al exercițiului a fost creșterea gradului de pregătire și familiarizarea personalului cu pașii care trebuie urmați într-un scenariu critic.

Totodată, un echipaj de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, dotat cu o autospecială de stingere, a efectuat activități de recunoaștere la nivelul obiectivului. Pompierii au verificat căile de acces în incinta spitalului și în interiorul secției, analizând condițiile de intervenție în eventualitatea producerii unei urgențe.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
PSD demarează alegerile interne în organizațiile locale; PSD Neamț declanșează procesul în perioada imediat următoare
Articolul următor
Accident în comuna Ion Creangă. Un bărbat a ajuns la spital

Ultima ora

SANATATE

Mai multe loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de la comercializare

După ce recent Nestlé Romania a retras de la...
EVENIMENT

Durău Park găzduiește „Serbările Zăpezii” – ediția a V-a, între 13 și 22 februarie 2026

În luna februarie, Durău Park devine din nou punctul...
ACTUALITATE

Accident în comuna Ion Creangă. Un bărbat a ajuns la spital

Un accident a avut loc vineri, 6 februarie, în...
POLITICA

PSD demarează alegerile interne în organizațiile locale; PSD Neamț declanșează procesul în perioada imediat următoare

În cadrul ultimului Consiliu Politic Național al PSD, în...
ADMINISTRAȚIE

Neamț. Cum împarte Consiliul Județean 29 de milioane de lei către municipii și comune!

O decizie așteptată de mulți primari din județul Neamț,...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale