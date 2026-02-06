ISU Neamț. Control inopinat la Psihiatrie, Spitalul Județean Piatra-Neamț: deficiențe pe evacuare și accesul autospecialelor. Amendă 2.500 lei și 4 avertismente

Un control inopinat desfășurat astăzi, 6 februarie, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Piatra-Neamț a scos la iveală mai multe nereguli care țin de siguranța în situații de urgență, potrivit constatărilor făcute de echipa de control.

Conform informării, principalele probleme identificate se referă la iluminatul de securitate care este asigurat doar parțial, ușile de pe căile de evacuare, dotate cu sistem de închidere electromagnetic, nu au butoane de decuplare, astfel încât evacuarea să se poată realiza în condiții optime, în plus nu sunt asigurate condițiile de acces pentru autospecialele de intervenție la obiectiv.

Neregulile au fost sancționate cu o amendă modică în cuantum de 2.500 lei și 4 avertismente.

Specialiștii atrag constant atenția că iluminatul de securitate și funcționarea corectă a căilor de evacuare sunt elemente esențiale în evacuarea rapidă a pacienților și a personalului, iar accesul autospecialelor poate face diferența în primele minute ale unei intervenții.

Cum s-a desfășurat controlul

În timpul acțiunii, cadrele medicale au participat la simularea evacuării, exersând procedurile necesare pentru protejarea pacienților și limitarea riscurilor în caz de incendiu sau alt incident major. Scopul principal al exercițiului a fost creșterea gradului de pregătire și familiarizarea personalului cu pașii care trebuie urmați într-un scenariu critic.

Totodată, un echipaj de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, dotat cu o autospecială de stingere, a efectuat activități de recunoaștere la nivelul obiectivului. Pompierii au verificat căile de acces în incinta spitalului și în interiorul secției, analizând condițiile de intervenție în eventualitatea producerii unei urgențe.