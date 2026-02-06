PSD demarează alegerile interne în organizațiile locale; PSD Neamț declanșează procesul în perioada imediat următoare

În cadrul ultimului Consiliu Politic Național al PSD, în care s-au stabilit direcțiile economice și sociale pentru perioada următoare, un alt punct important de pe agenda partidului a vizat organizarea internă.

Astfel, în perioada februarie–iunie, Partidul Social Democrat va derula alegeri în organizațiile locale din țară, procesul urmând să se desfășoare etapizat, începând cu structurile de bază de la nivel local. Alegerile la nivel județean vor fi organizate în anul 2027.

În județul Neamț, acest proces va fi declanșat în perioada imediat următoare. Fiecare organizație locală își va desemna conducerea prin vot, într-un cadru statutar și transparent. În acest proces sunt incluse și structurile interne ale partidului: Tineretul Social Democrat (TSD), Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD), Organizația Seniorilor Social Democrați (OSSD), PES Activists și Liga Aleșilor Locali.

Președintele PSD Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, a subliniat că acest demers reprezintă o etapă necesară pentru consolidarea organizației județene:

„Orice organizație politică are nevoie, periodic, de o evaluare serioasă și de o reașezare internă. Și la Neamț este momentul pentru un nou început, pentru un suflu proaspăt și pentru mai multă implicare din partea tinerilor care vor să construiască. Avem nevoie de oameni cu inițiativă, cu energie și cu dorința de a se implica activ în viața comunităților lor.

Alegerile interne sunt un exercițiu democratic firesc, care ne ajută să întărim organizația și să fim mai bine conectați la realitatea din fiecare localitate. Consider că reorganizarea structurilor locale este esențială pentru a consolida activitatea politică și administrativă din perioada următoare.

Voi trece, pe rând, prin toate comunele și orașele din județ și mă voi implica direct pentru ca procesul de alegeri din organizațiile locale să fie unul corect, transparent și bazat pe implicare reală.”

Comunicat de presă Partidul Social Democrat