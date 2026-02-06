ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

Accident în comuna Ion Creangă. Un bărbat a ajuns la spital

de Popa Denisa

Un accident a avut loc vineri, 6 februarie, în jurul orei 12:00, pe DJ 207C, în comuna Ion Creangă, anunțat prin apel la 112.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în eveniment au fost implicate un autoturism, în care se aflau două persoane și un autovehicul de colectare a deșeurilor, în care se aflau trei persoane.

La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de Pompieri Roman, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ).

Până la sosirea forțelor de intervenție, toate persoanele s-au autoevacuat. Un bărbat de aproximativ 48 de ani, pasager în autoturism, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost evaluat de echipajul SAJ și transportat la CPU al Spitalului Municipal Roman.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și au intervenit pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului.

Cauza producerii accidentului urmează să fie stabilită de polițiști.

Accident în comuna Ion Creangă. Un bărbat a ajuns la spital Accident în comuna Ion Creangă. Un bărbat a ajuns la spital

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
ISU Neamț. Control inopinat la Psihiatrie, Spitalul Județean Piatra-Neamț: deficiențe pe evacuare și accesul autospecialelor. Amendă 2.500 lei și 4 avertismente
Articolul următor
Durău Park găzduiește „Serbările Zăpezii” – ediția a V-a, între 13 și 22 februarie 2026

Ultima ora

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale