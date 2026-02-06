EVENIMENTACTUALITATENEAMȚ

Durău Park găzduiește „Serbările Zăpezii” – ediția a V-a, între 13 și 22 februarie 2026

de Vlad Bălănescu

În luna februarie, Durău Park devine din nou punctul central al sezonului de iarnă, odată cu organizarea Serbările Zăpezii, ajunse la ediția a V-a. Evenimentul se desfășoară în perioada 13–22 februarie 2026 și propune zece zile de activități dedicate sporturilor de iarnă, divertismentului și timpului petrecut în aer liber.

Pe parcursul întregului eveniment, programul de pe pârtie va fi completat de concursuri cu premii pentru copii și adulți, activități interactive, prezența mascotelor, momente de divertisment și surprize menite să creeze o atmosferă de vacanță pentru toate vârstele. Organizatorii își propun să ofere un cadru prietenos, în care distracția și relaxarea să se îmbine cu spiritul competitiv specific sporturilor de iarnă.

Un punct important al ediției din acest an îl reprezintă programul artistic, care aduce pe scena „Serbările Zăpezii” artiști cunoscuți din muzica românească:

  • 13 februarie – Florian Rus + DJ/MC
  • 14 februarie – Codrii Neamțului, Viorica Macovei, Alesis
  • 15 februarie – Los Anonimos & Randi
  • 20 februarie – Adda + DJ/MC
  • 21 februarie – Ioana Ignat, Edward Sanda (powered by Merlins)
  • 22 februarie – Los Anonimos, Johnny Romano, Connect-R

Pe toată durata evenimentului, atmosfera va fi întreținută de DJ DUTZI și DJ JOHN, asigurând continuitatea muzicală și energia specifică unei stațiuni aflate în plin sezon de iarnă.

Tot în debutul manifestărilor, între 13 și 15 februarie 2026, va avea loc Cupa „Serbările Zăpezii” Durău – Powered by Fischer, o competiție dedicată sporturilor de iarnă, care reunește pasionați de schi și snowboard din mai multe zone ale țării.

Prin ediția din 2026, „Serbările Zăpezii” își propun să transforme Durău într-un punct de întâlnire pentru familii, grupuri de prieteni și iubitori ai muntelui, oferind un motiv suplimentar pentru o escapadă de iarnă într-o perioadă în care stațiunea este mai animată ca oricând.

Programul complet și celelalte detalii vor fi anunțate pe pagina de Facebook Durău Park, unde publicul va putea urmări toate informațiile actualizate despre desfășurarea evenimentului.

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
